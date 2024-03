Serie A. Il Napoli batte la Juventus 2-1. Atalanta ko e Bologna quarto in classifica. Bene il Verona e il Cagliari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Napoli batte 2-1 la Juventus nel posticipo della 27esima giornata di Serie A e va a -3 dal sesto posto dell’Atalanta che al Gewiss Stadium esce sconfitta dallo scontro diretto per la Cahmpions con il Bologna. Finisce 2-1 per i rossoblu. Nelle altre partite della domenica: Frosinone Lecce 1-1, Empoli Cagliari 0-1, Verona Sassuolo 1-0.

Napoli Juventus 2-1. Ad illuminare il “Maradona” ci pensa Kvaratskhelia, che la sblocca al 42′ con un destro al volo. I bianconeri agguantano il pareggio all’81’ con Chiesa ma vengono mandati al tappeto da Raspadori, che butta in rete il rigore di Osimhen respinto da Szczesny (88′). Per Allegri è il terzo ko nelle ultime cinque, il Milan ora si fa minaccioso. A tal proposito l’allenatore bianconero a fine partita dichiara: “Abbiamo fatto una bella partita ma non abbiamo sfuttato buone azioni. Sono step di crescita che la squadra deve fare, ma siamo ancora secondi in classifica e in buona posizione per il nostro obiettivo”.

Atalanta Bologna 1-2. Lo scontro diretto per la Champions va ai rossoblu che al Gewiss Stadium battono 2-1 e in rimonta all’Atalanta. Il tap-in di Lookman al 28′ porta in vantaggio la Dea, ma il rigore di Zirkzee (57′) e il destro dal limite di Ferguson (61′) valgono il ribaltone della formazione di Motta che conferma il quarto posto con 51 punti, a +4 sulla Roma e a +5 su Gasperini, che negli ultimi tre match ha raccolto soltanto un pareggio.

Le altre della domenica. Colpo grosso del Verona in zona retrocessione. La squadra di Baroni vince 1-0 lo scontro salvezza contro il Sassuolo e si porta a 23 punti. Al Bentegodi succede tutto nella ripresa. Prima Berardi si infortuna gravemente (rottura del tendine d’Achille) e poi Swiderski (79′) decide il match in ripartenza dopo un errore di Matheus Henrique a centrocampo. E colpo salvezza del Cagliari, che vince 1-0 a Empoli: è il primo ko di Nicola sulla panchina dei toscani. Al Castellani decide il gol al 69′ di Jankto. Finisce 1-1, invece, tra Frosinone e Lecce: allo Stirpe, l’autorete di Cerofolini sul rigore sbagliato di Krstovic (61′) risponde al vantaggio nel recupero del primo tempo firmato da Cheddira sugli sviluppi di calcio di punizione.