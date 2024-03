Maltempo: allerta in Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Valle D’Aosta

Quella appena iniziata sarà un'altra settimana di pioggia. Alla perturbazione appena arrivata, domani ne seguirà un'altra che porterà maltempo su tutta l'Italia, neve e temperature più basse ma in linea con quelle tipiche di questo periodo dell'anno. Secondo quanto riferisce all'Ansa il meteorologo di Meteo.it, Andrea Giuliacci, si tratterà di “piogge intermittenti, ma bagneranno tutto il Paese. Poi la situazione migliorerà a partire dal Nord, mentre al Centro e a Sud continuerà a essere nuvoloso e piovoso”. Il meteorologo aggiunge: “Ci sarà un freddo tipico di fine inverno, normale per questo periodo, ma sufficiente a portare la neve sulle Alpi, sugli Appennini e sulle montagne di Sicilia e Sardegna, oltre i 1.000 -1.200 metri”.

Allerta arancione in Piemonte ed Emilia-Romagna, situazione critica anche in Liguria per neve e frane. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per oggi è stata valutata l'allerta arancione su alcuni settori di Piemonte e Emilia-Romagna. Allerta gialla su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e su alcuni settori di Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

Allerta frane in Liguria. La regione frana sotto la pioggia che da ore la flagella. Dopo il masso da alcune tonnellate che venerdì ha sfondato una parete della scuola elementare di Crocefieschi, ieri si sono verificate frane nel genovesato, nell'imperiese e nel savonese. Alla pioggia costante si è aggiunto il vento fino a 120 km/h sui crinali e il mare con onde fino a cinque metri.

Neve e pericolo valanghe in Valle D'Aosta. Oltre 6mila persone sono isolate in due valli laterali della Valle d'Aosta a causa del pericolo valanghe legato all'intensa nevicata iniziata sabato sera. 4.500 persone si trovano nella valle del Lys, ai piedi del Monte Rosa: qui, a causa di una valanga caduta a Gaby all'imbocco di una galleria della strada regionale, sono irraggiungibili i comuni più a monte, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, oltre a un villaggio di Gaby. Cogne, nella zona del Gran Paradiso, è isolata dalla tarda mattinata a causa della chiusura precauzionale della strada regionale: quasi 2mila le persone bloccate. Oggi le decisioni sulle riaperture.

In Piemonte precipitazioni nevose si registrano nel Vercellese, in particolare ad Alagna Valsesia, ai piedi del versante meridionale del Monte Rosa. Chiusa per slavine la Strada Provinciale 124 da frazione Ferrate a Carcoforo.