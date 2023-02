Serie A: il Napoli sa solo vincere. Colpo Sassuolo a Lecce

Cos’altro dire di questo Napoli macchina perfetta? Ormai non ci sono più parole davanti al ritmo che sta tenendo la squadra di Luciano Spalletti in Italia e in Europa. I partenopei non sbagliano un colpo: vincono 2-0 a Empoli e volano nuovamente a +18 dal secondo posto in attesa di Bologna-Inter. Un altro pezzettino di scudetto cucito sul petto. Il capocannoniere del campionato si conferma inarrestabile: 19° sigillo in questa Serie A per Osimhen che raddoppia al 28esimo. Il vantaggio degli ospiti era arrivato al 17′ grazie a un autogol di Ismajli. Dunque, pratica chiusa già nel primo tempo. Al 77′ Napoli in 10 per l’espulsione di Mario Rui.

Un dato su tutti: questo Napoli cannibale ha lasciato per strada solo 7 punti sui 72 fin qui disponibili. Roba da Guinnes dei primati del mondo del calcio. Spietato. Una marcia inarrestabile: 8° vittoria consecutiva nel 2023 in campionato. Un altro magico filotto come quello collezionato a inizio stagione prima dello stop per il Mondiale. E anche un altro aspetto rende bene l’idea sul Napoli: in inferiorità numerica negli ultimi minuti, la capolista non ha concesso neanche un tiro ai padroni di casa; anzi, ha sfiorato il 3-0 con Simeone prima e Gaetano poi. Ultimo interessante dato statistico: quinta gara consecutiva senza gol subiti per il portiere Meret.

L’altro anticipo del sabato valido per la 24° giornata di Serie A. Lecce-Sassuolo 0-1. Festa neroverde al “Via del Mare” con Kristian Thorstvedt: tre punti e aggancio in classifica a 27 punti. Mister Dionisi stavolta indovina il cambio giusto nel secondo tempo: il norvegese, in campo da 4 minuti, segna il gol partita su calcio d’angolo di Berardi. Nel finale, Strefezza fallisce l’occasione per il pari. Dopo un inizio di anno difficile, gli emiliani si rialzano: terzo successo nelle ultime cinque partite. Il Lecce invece esce dal campo con un forte amaro in bocca; anche se la sconfitta non influisce sul tranquillo cammino salvezza dei salentini.