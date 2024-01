Serie A, il Toro vince a Cagliari nella serata di Gigi Riva. Oggi altri tre match

dopo quasi tre mesi e raggiunge al nono posto in classifica il Napoli. Juric, grazie ai tre punti, respira aria di Europa. Segnano e decidono la partita Zapata e Ricci nel primo tempo. Inutile il guizzo finale di Viola. Per i sardi arriva un passo falso pesante che può fornire la chance del sorpasso al Verona e all'Empoli., bandiera rossoblù scomparso lunedì sera. “Per sempre Gigi Riva” lo striscione esposto dai tifosi sardi, che hanno dedicato a Riva delle suggestive coreografie. Sul maxi-schermo è stato proiettato un video con le azioni e i gol più significativi di 'Rombo di Tuono'. Al minuto 11 la partita si è fermata per quasi un minuto, con lo stadio in piedi per un applauso e per intonare il nome dell'ex calciatore scomparso.

Oggi in campo per la 22esima giornata di Serie A altri tre match. Alle 15 Atalanta – Udinese. La Dea punta il quarto posto e il sorpasso sulla Fiorentina, impegnata domani contro l'Inter. Gli uomini di Cioffi volgiono invece riscattare il ko in extremis contro il Milan della settimana scorsa.

Alle 18 Juventus – Empoli. I bianconeri vanno a caccia dell'ottava vittoria consecutiva (Coppa Italia compresa) ma soprattutto cercano la prima mini-fuga per mettere pressione all'Inter, impegnata domenica sera a Firenze e con una partita in meno. Alla vigilia della gara di campionato che può portare la Juve a +4 sull'Inter, Allegri predica calma: “Pensiamo a una partita alla volta, le gare sono tutte difficili e dobbiamo avere equilibrio e dare il massimo fino alla fine”. E si ispira a Yannik Sinner, autore dell'ennesima impresa agli Australian Open. “Noi siamo Jannik, loro Djokovic” dice il tecnico bianconero parlando dei nerazzurri.

Alle 20.45 Milan – Bologna. Dopo quattro vittorie consecutive i rossoneri vanno a caccia del pokerissimo a San Siro contro un Bologna reduce da un solo punto nelle ultime tre gare ma ancora in piena lotta Champions. Per Stefano Pioli i rossoneri sono “fuori dalla lotteria” scudetto. “Il nostro futuro deve essere la partita di domani” ha detto il tecnico rossonero alla vigilia del match. Stanotte quindi niente regali. Serve solo vincere e sperare.