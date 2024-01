Ragazza di 15 anni soccorsa ai piedi della Basilica Palladiana: è grave. E’ caduta dal loggiato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si trova ricoverata all’ospedale San Bortolo, pare in condizioni serie, una studentessa di 15 anni vittima di una caduta dalla Basilica Palladiana, intorno al mezzogiorno di venerdì. Secondo le prime informazioni giunte dal centro storico di Vicenza, susseguenti ai soccorsi dopo l’allarme al 118 e l’arrivo dell’ambulanza sul posto, la giovane è caduta dal loggiato del monumento cittadino. Aperta ogni ipotesi sul fatto: si potrebbe trattare di un evento accidentale oppure di un tentato gesto estremo.

Sul lato di piazza delle Erbe, dopo un volo di 8/10 metri. Immediatamente si è creato un capannello di persone intorno allo scenario dell’evento accidentale, come si è appreso nelle ore del primo pomeriggio.

La giovane si sarebbe sporta troppo dalla balaustra della Basilica lungo la rampa di gradoni precipitando sulla piazza sottostante e riportando pluritraumi al corpo. Se deliberatamente o meno non è possibile dirlo, in attesa che le Volanti accorse in centro rendano note le testimonianze dei presenti

L’adolescente è stata soccorsa in regime di codice rosso e trasportata d’urgenza in pronto soccorso, dopo essere stata stabilizzata dalla squadra Suem chiamata a soccorrerla. Pare si tratti di una studentessa vicentina, residente in provincia di Vicenza.

La notizia è in aggiornamento