Serie A, in campo la quinta giornata. Alle 18 il derby Milan-Inter, in serata Lazio-Napoli

Neanche il tempo di tirare le somme della precedente giornata, che giàAltra tre giorni di partite, con le più interessanti che già oggi si prenderanno la scena.

Un sabato affascinante. Già dal pomeriggio con Fiorentina-Juventus la giornata si preannuncia interessante. Vlahovic incontra il passato per dare continuità di risultati alla Vecchia Signora, la Viola deve scrollarsi di dosso la sconfitta contro l’Udinese e cercare di risollevarsi in classifica. Per Italiano un punto nelle ultime due partite. Tutto esaurito a San Siro per il match delle 18, c’è il derby. Milan e Inter si incontrano quando la classifica è ancora tutta da scrivere, ma la sensazione è che le due squadre si giocheranno il titolo fino all’ultimo. Lukaku e Ibrahimovic assenti, ma il collettivo è più forte dei singoli come hanno sottolineato più volte i due allenatori, Pioli ed Inzaghi. Ed i due ex Lazio probabilmente guarderanno con interesse il match serale dell’Olimpico tra i biancocelesti ed il Napoli. Entrambe le squadre sono a 8 punti, due pareggi e due vittorie, ed arrivano dopo due segni X contro Sampdoria e Lecce. Immobile contro Oshimen, Sarri e Spalletti. Sfide nelle sfide.

Domenica soft, ma in campo chi è in testa alla classifica. La Roma gioca ad Udine contro una squadra quadrata e che concede poco, come gli stessi giallorossi, non spettacolari ma certamente efficaci. Il lunch match è Cremonese-Sassuolo, con i grigioverdi alla ricerca della prima vittoria così come il Monza che lunedì riceve sul suo campo l’Atalanta capolista orfana di Zapata, infortunatosi contro il Torino. Spezia Bologna e Verona Sampdoria gli altri due match che dovrebbero dare un indirizzo concreto alla stagione delle quattro squadre. Lunedì altre due partite: Salernitana-Empoli e Torino-Lecce.