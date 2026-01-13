Serie A: Juve a valanga sulla Cremonese, tris Genoa al Cagliari

La prima giornata del girone di ritorno di Serie A, va in archivio con due rotonde vittorie casalinghe: Juventus-Cremonese 5-0, Genoa-Cagliari 3-0. Cominciamo raccontando la goleada bianconera ai grigiorossi. All’Allianz Stadium una gara senza storia per due motivi: sia per la ferocia sportiva con cui Madama ha approcciato la sfida, che per la mollezza della compagine del pur bravo Davide Nicola. Pronti via e gli uomini di Luciano Spalletti indirizzano il match con due gol in tre minuti tra il 12′ e il 15′: a segno Bremer e David. A seguire, Yildiz sbaglia un rigore ma sulla ribattuta del portiere cala il 3-0 al 35′. Game over già al termine del primo tempo.

Gli altri gol della Vecchia Signora. Nella seconda frazione di gioco, arriva il pokerissimo dei padroni di casa grazie all’autorete di Terracciano al 48′ e all’incornata di McKennie al 64′. Con questo successo la Juve riprende Roma e Napoli al quarto posto con 39 punti, si porta a -4 porta dall’Inter capolista e a -1 dal Milan secondo in classifica. Grande ammucchiata in vetta, dunque, ma ricordiamo che Inter, Milan e Napoli hanno una gara in meno, come Bologna e Verona. Comunque, Luciano Spalletti in pochi mesi ha letteralmente rigenerato la Juventus che a oggi è una delle squadre più in forma del massimo campionato di calcio.

Genoa-Cagliari 3-0. Pesante vittoria salvezza per il Grifone di Daniele De Rossi; ritorno alla vittoria per i liguri dopo 5 turni di digiuno. La cronaca della partita: il match si sblocca dopo soli 7 minuti di gioco grazie al sinistro di Colombo su assist di Malinovskyi. Nella ripresa i rossoblù mettono il punto esclamativo sulla sfida tra il 75′ e il 78′: prima il destro di Frendrup deviato da Prati, poi il colpo di testa di Ostigard su calcio di punizione battuto da Martin. Il successo consente al Genoa di agganciare proprio i sardi a quota 19: +5 sul terzultimo posto occupato dalla Fiorentina.