Previsioni 13-15 gennaio: cambio di circolazione e stop alle gelate

Situazione generale

Dal 31 dicembre al 12 gennaio abbiamo avuto nel Vicentino un periodo dal clima pienamente invernale, con temperature anche al di sotto della norma come non si vedeva da qualche anno. Questo capitolo però sta giungendo al termine. Infatti le correnti stanno ruotando dai quadranti meridionali, portando con sé non solo un aumento termico, ma anche una copertura nuvolosa che si farà via via più compatta col passare dei giorni.

Martedì 13 gennaio

Ultima mattina con temperature rigide, diffusamente sottozero in pianura. Il cielo sarà velato su Alto Vicentino dove filtrerà un po’ di sole, mentre sulle zone meridionali della provincia le nubi saranno più compatte. Estremi termici in pianura tra -2 e +7 gradi.

Mercoledì 14 gennaio

La mattina il cielo sul Vicentino si presenterà nuvoloso, qualche apertura la vedremo soprattutto sulle pedemontane a metà giornata. Non sono attesi fenomeni di rilievo. Temperature in lieve aumento. Zero termico a 1700 metri.

Giovedì 15 gennaio

Situazione meteo che rimarrà invariata sul nostro territorio rispetto i giorni precedenti. Cielo per lo più nuvoloso con poche schiarite. Non si esclude qualche pioviggine sul basso Vicentino. Temperature minime in ulteriore lieve rialzo. Gli estremi termici in pianura saranno generalmente tra +2 e +9 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana una depressione dal nord Atlantico entrerà in Mediterraneo, determinando maltempo su gran parte d’Italia. Attualmente si prevede un weekend di maltempo sul Vicentino con quota neve che si attesterà sui 1200/1400 metri.

