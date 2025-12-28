Serie A: Juventus al secondo posto, Lazio furiosa con l’AIA

sorride la Juventus che batte 2 a 0 il Pisa e, con 3 vittorie consecutive, si porta al momento al terzo posto in classifica in attesa di Atalanta-Inter, Milan-Verona, Cremonese-Napoli e Bologna-Sassuolo. La Lazio pareggia contro l’Udinese 1 a 1, tante polemiche per il gol friulano viziato da un fallo di mano. Vittorie pesanti in zona salvezza per il Cagliari a Torino, 2 a 1, e per il Parma, 1 a 0 contro una Fiorentina sempre più ultima. E le due squadre approfittano della sconfitta del Lecce 3 a 0 contro il Como, che si rilancia in zona europea.

Ovviamente soddisfatto Luciano Spalletti: “È una vittoria che ci dà ulteriore entusiasmo per quello che stiamo facendo. Siamo una buona squadra ma in campo dobbiamo farlo vedere, non dirlo e basta. A volte ce lo dimentichiamo come nel primo tempo dove troppi elementi sono stati sotto livello”. Poi l’ex cittì della Nazionale si sofferma sui singoli: “Zhegrova è stato tre giorni con la febbre alta e si è allenato solo un po’ ieri mattina, per cui avevo anche dei dubbi sulla sua tenuta. Poi però avevamo l’obbligo di farlo perché non trovavamo sbocchi lì sulla trequarti. Anche Thuram è cresciuto nel secondo tempo e Miretti mi è piaciuto quando è entrato”.

Sulla classifica del Como, Fabregas rimane con i piedi per terra: “La cosa più bella è la prestazione di squadra, io guardo quello, poi lavoriamo anche per esaltare le qualità dei singoli. Non ho mai parlato di classifica, non mi interessa. Voglio solo che la squadra continui a crescere”.

Lazio furiosa dopo il pareggio di Udine. Duro comunicato della Società sulle ‘sviste’ arbitrali: “Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto”. Il focus della protesta, il fallo di Davies che controlla il pallone con il braccio prima di scoccare il tiro del pareggio.