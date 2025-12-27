Auto vola nel canale all’alba: giovane estratto dalle lamiere, è in prognosi riservata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

All’alba, quando la frazione di Motta di Costabissara ancora doveva iniziare a svegliarsi, il silenzio di via Acque Sorgive è stato squarciato dal suono delle sirene. Erano da poco passate le 5 del mattino di oggi, sabato 27 dicembre, quando un’auto con due persone a bordo è uscita improvvisamente di strada, trasformando una normale notte d’inverno in una corsa contro il tempo per salvare una vita.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei Carabinieri, il veicolo ha perso aderenza per cause in fase di accertamento, finendo nel canale di scolo che costeggia la carreggiata e impattando violentemente contro un muretto in cemento. L’urto ha deformato la parte anteriore dell’auto, intrappolando il conducente tra i rottami. Una dinamica confermata anche dai soccorritori che non si sono persi d’animo davanti alle lamiere accartocciate, affrontando un intervento tecnico particolarmente complesso che ha richiesto l’uso di cesoie e divaricatori per liberare l’uomo incastrato.

La squadra dei Vigili del fuoco, arrivata dalla centrale di Vicenza, ha quindi estrarre il conducente, garantendo la sicurezza dell’area, resa insidiosa dalla presenza di liquidi e detriti. Sul posto subito operativo anche il personale del Suem 118 che, intervenuto con due ambulanze e un’automedica, ha stabilizzato il conducente in loco prima del trasporto in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi riservata. Il passeggero invece, pur ferito, non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato lesioni di minore entità. I Carabinieri hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica: tra le ipotesi, non sarebbe escluso un colpo di sonno o anche l’asfalto reso insidioso dalle temperature rigide del periodo.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.