Guerra in Ucraina, oggi prove di pace a MarLago

In Florida si discuterà il piano di pace presentato dagli Stati Uniti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato “gli amici dell’Ucraina” dopo il videocollegamento con i leader europei In un post su X, il leader di Kiev si èdetto grato a “Mark Carney, Emmanuel Macron, Alexander Stubb, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Mette Frederiksen, Donald Tusk, Dick Schoof, Jonas Gahr Store, Ulf Kristersson, Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Mark Rutte e Jonathan Powell per il loro coordinamento e supporto”.

Ha scritto il leader ucraino: “Durante la nostra chiamata, abbiamo discusso dei nostri attuali progressi lungo il percorso diplomatico. Abbiamo esaminato insieme le priorita’ piu’ importanti. L’Ucraina apprezza tutto il supporto. Domani, dopo l’incontro con il presidente Trump, proseguiremo la nostra discussione”. Pi ha aggiunto: “sono necessarie posizioni forti sia al fronte che in diplomazia per impedire a Putin di manipolare ed eludere una vera e giusta fine della guerra. Il mondo ha abbastanza forza per garantire sicurezza e pace”.

Guarda non di buon occhio il vertice a stelle e strisce la controparte russa. Afferma in un’intervista alla Tass il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov: “Il ‘partito della guerra’ europeo è pronto ad andare fino in fondo con le sue idee anti-russe”. Poi Lavrov aggiunge: “È difficile dire se leader come Ursula von der Leyen, Merz, Starmer, Macron e altri abbiano raggiunto un punto di non ritorno. Quello che vediamo è che finora il partito della guerra europeo ha investito il proprio capitale politico nell’infliggere una sconfitta strategica alla Russia ed è pronto ad andare fino in fondo”.