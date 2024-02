Serie A, Juventus-Udinese 0-1: l’Inter vola a +7

Nel monday night della 24esima giornata di serie A, all'Allinz Stadium la Juventus è stata battuta 1-0 dall'Udinese, raccogliendo la seconda sconfitta consecutiva in campionato e scivolando a -7 dall'Inter capolista con una partita in più. A dare un duro colpo alle ambizioni scudetto dei bianconeri è stato Giannetti: il difensore dell'Udinese al 25' ha trovato la deviazione da tre punti.

I bianconeri di Allegri sono stati battuti dall'Udinese di Cioffi, brava a sbloccare il match e a resistere alla reazione dei bianconeri di casa. La seconda della classe è scivolata così a -7 dall'Inter capolista e con una partita in più.

L'Udinese ha fatto sicuramente una buona prova difensiva però la Juventus ha confermato di vivere un momento di difficoltà in stagione, un momento in cui fa fatica a ritrovare brillantezza e lucidità. Con Chiesa scattante ma impreciso e Milik tornato a litigare con il gol, non è bastata la verve di Cambiaso a rimettere in piedi una partita che al 25' l'Udinese ha sbloccato sugli sviluppi di palla inattiva con la complicità di un rinvio sbilenco di Alex Sandro travestitosi da beffardo assist per Giannetti.

Dopo un buon inizio sulle fasce della squadra di Allegri che ha fatto a meno dei serbi Kostic (in panchina) e Vlahovic (in tribuna), allo svantaggio la Juventus ha reagito con l'orgoglio ferito ma senza l'organizzazione e la ferocia che fino a questo momento ne avevano caratterizzato il campionato. L'Udinese si è difesa bene, con Okoye ha blindato la porta con almeno due interventi importanti e poi nella ripresa con ordine ha respinto quell'assalto che, per dirla tutta, non è mai partito.