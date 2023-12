Serie A: la 15 esima giornata si apre questa sera con il big match Juventus – Napoli

La 15a giornata di Serie A si apre questa sera sotto i riflettori dello Stadium dove Juventus e Napoli si sfidano per cercare risposte o conferme dai rispettivi percorsi in campionato. I bianconeri vogliono restare in scia dell’Inter capolista, gli azzurri di Mazzarri vogliono rialzare la testa dopo la batosta contro i nerazzurri.

Il tecnico bianconero Allegri in conferenza stampa ha dichiarato che per la partita saranno tutti disponibili tranne Weah. Uno tra Alex Sandro e Danilo, dovrebbe giocare in difesa. “Fisicamente e mentalmente – ha fatto sapere – stiamo tutti bene. C’è tanta euforia in queste ultime settimane, ma per noi è bene tenere a mente tutti gli obiettivi. Vogliamo migliorarci ogni giorno, ma senza esaltarci. Facciamo un passo per volta”.

E ancora: “È un altro scontro diretto a cinque partite dalla fine del girone d’andata. Poi ci sarà l’altro scontro diretto con la Roma in casa e tre trasferte complicate. L’obiettivo è quello di fare più punti di quelli fatti l’anno scorso nel girone d’andata. L’anno scorso furono 38, ora siamo a 33 e dobbiamo superare quella soglia”.

Sul Napoli: “È una squadra che in trasferta ha fatto 17 punti, ha un ruolino di marcia molto importante e noi abbiamo vinto solo una volta nelle ultime sette contro di loro. Cambiano le annate, ma i giocatori sono gli stessi a parte Kim. I numeri fatti in trasferta e le prestazioni lo dimostrano”.

In casa azzurra il momento è delicato. Per ora il cambio in panchina da Garcia a Mazzarri non ha portato i risultati attesi. Dopo la bella vittoria di Bergamo, il napoli è stato sconfitto sia dal Real Madrid che in casa contro l’Inter. Un trend da invertire per Mazzarri che proprio dallo Stadium aspetta una risposta convinta da parte della sua squadra a prescindere dalla classifica.

“Juve-Napoli sappiamo tutti cosa rappresenta. Il Napoli ha vinto lo scudetto l’anno scorso, la Juve è da sempre una delle più forti squadre italiane, è una gara di grande rilievo, importantissima e dobbiamo farla bene e mi servirà anche per capire se certi progressi li abbiamo fatti”. Così il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia della sfida in casa dei bianconeri. “L’anima di sicuro ci vuole sempre in una squadra e questi ragazzi mi hanno già fatto capire che con me stanno cominciando a dare l’anima. Non parlo più di arbitri”.

A chi gli chiede cosa serve contro la Juve, risponde: “Bisogna essere compatti, fare meno errori sotto porta, non prendere ripartenze ed essere concreti sotto porta. E serve anche un pizzico di fortuna, credetemi, a volte ti gira tutto male, un episodio ti fa svoltare. Contro l’Inter il Napoli meritava di chiudere avanti il primo tempo.