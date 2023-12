Serie A: la Juventus vince a Monza e vola in testa alla classifica

Dopo la tre giorni di Coppe Europee riecco il campionato con il primo anticipo:e che conferma per l’ennesima volta una cosa: non giocare in Europa durante la settimana, aiuta a vincere in campionato. Inoltre, il 2-1 con cui Madama passa in terra brianzola, ribadisce che questa è sempre di più la Juve di Allegri: una squadra a immagine e somiglianza dell’allenatore, mai bella ma tremendamente pratica e cinica. Ovviamente, in pieno stile “corto muso”.

La Juventus, turno dopo turno, dimostra di essere una squadra, un gruppo forte e unito. Un gruppo, quello bianconero, in cui le seconde linee, i tanti giovani, non fanno rimpiangere gli infortunati di turno; chi entra è sempre pronto a dare tutto fino all’ultimo respiro. Come spesso accade, partenza a razzo della Vecchia Signora: all’11’ Di Gregorio para un rigore a Vlahovic, al 12′ Rabiot porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa succede tutto oltre il 90esimo.

Il finale per cuori forti. Quando il quarto uomo alza il cartello luminoso per segnalare i 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro, sullo 0-1 per gli ospiti nulla lascia presagire alla coda pirotecnica che si materializza di lì a breve. Minuto 91: Valentin Carboni pareggia con un gran sinistro a giro. A quel punto l’1-1 sulla ruota dell’U-Power Stadium sembra certo. Questa Juve però non muore mai. E infatti 3 minuti dopo ecco il gol vittoria firmato Gatti.

Le scelte dei due tecnici al via. In casa Monza, mister Palladino decide di iniziare senza un centravanti di ruolo (in panchina Colombo, Maric e Mota Carvalho) utilizzando a sorpresa Ciurria in quel ruolo, nel 3-4-2-1, supportato da Colpani e Machin. Mentre Allegri ripropone Nicolussi Caviglia regista per la seconda volta di fila e ritrova Alex Sandro in difesa (mancava titolare dalla seconda giornata) nel 3-5-2 classico.

In attesa di Napoli-Inter di domenica sera, Juventus momentaneamente in testa alla classifica da sola. Il successo di Monza consente infatti ai bianconeri di godersi il primato in solitaria almeno fino alle 20.45 di domenica 3 dicembre, fischio d’inizio del big-match in programma al Maradona. A oggi, con una partita in più, la compagine di Max Allegri guida la graduatoria con 33 punti. L’Inter è a 32.