Serie A: la Lazio continua la risalita. Prima gioia Genoa

Il primo posticipo della 10ª giornata di Serie A regala il primo successo in questo campionato al Genoa che al Mapei Stadium batte il Sassuolo 2-1. Passa anche la Lazio che all’Olimpico batte il Cagliari 2-0.

Sassuolo – Genoa. Buona la prima per la coppia Murgita-Criscito, chiamata ad interim sulla panchina ligure dopo l’addio di Vieira. Il Grifone vince infatti 2-1 al Mapei Stadium, grazie alla decisiva rete messa a segno da Ostigard in pieno recupero. Il norvegese colpisce di testa al 93’, dopo che Berardi (47’) aveva risposto al vantaggio di Malinovskyi (18’).

“Abbiamo dato un segnale a noi stessi: siamo vivi”. Così, ai microfoni di Dazn, Roberto Murgita, tecnico del Genoa in tandem con ‘Mimmo’ Criscito, dopo la preziosa vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo che allontana la crisi dei rossoblù, al primo successo in campionato e ora a quota 6 punti. Beffa per il Sassuolo, che resta fermo a 13 punti.

Lazio – Cagliari. La 10ª giornata di Serie A si chiude con la squadra di Sarri che batte 2-0 quella di Pisacane allo Stadio Olimpico, dove è Isaksen a stappare la gara nella ripresa. Il danese porta avanti i biancocelesti con un gran gol di mancino al 65’, mentre Zaccagni sigilla la sfida al 91’, sfruttando un brutto errore di Prati. La Lazio si porta così a 15 punti e a -2 dal Como, mentre il Cagliari incassa il secondo ko consecutivo e resta a 9 punti.