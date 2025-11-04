Tragedia nella corsa: Km Sport piange un altro atleta, addio ad Alberto Zordan

La comunità sportiva e quella locale piangono la scomparsa improvvisa di Alberto Zordan, 48 anni, maratoneta esperto e uomo dai mille interessi, stroncato da un malore nel cuore della notte tra sabato e domenica, mentre si trovava nella sua abitazione a Sovizzo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il suo cuore – abituato a sostenere sforzi intensi e a battere forte per la passione della corsa – ha cessato di battere. L’autopsia chiarirà le cause del decesso.

Zordan non era solo un atleta: era un cultore della disciplina, della preparazione meticolosa, dell’equilibrio tra mente e corpo. Tesserato con la Km Sport, la stessa associazione che recentemente ha salutato sgomenta un’altra runner vicentina, Anna Zilio, Alberto aveva partecipato a diverse competizioni, tra cui la StrArzignano e la corsa seniores a Verona. Il suo prossimo obiettivo era la maratona di Valencia, prevista per il 7 dicembre, e già sognava di correre quella di New York per festeggiare i suoi 50 anni. Diplomato in ragioneria, appassionato di grafica e informatica, Alberto era stimato nel suo ambito professionale e nella ditta di famiglia “Arte grafica Zordan”, fondata dai suoi genitori. Originario di Monteviale, aveva scelto Sovizzo come casa, dove viveva con la moglie Valentina e la figlia Vittoria, di 11 anni. Chi lo conosceva lo descrive come una persona riservata, affidabile, sempre pronta ad aiutare, con un sorriso discreto e una gentilezza autentica.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato ancora una volta incredula la comunità dei runner e gli amici più stretti: “Era l’amico che non ti tradisce mai, quello che ti ascolta e ti incoraggia”, racconta chi ha condiviso con lui chilometri e confidenze. La data dei funerali sarà comunicata nei prossimi giorni, ma già si preannuncia una grande partecipazione per salutare un uomo che ha corso con il cuore, fino all’ultimo battito.

