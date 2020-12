Serie A: la nona giornata si chiude con la vittoria del Parma e il 2-2 tra Toro e Samp

A Torino un pari combattuto per 2-2 mentre a Genova il Parma vince 2-1 e si rilancia, staccandosi dalla zona calda della classifica.

Punti pesanti per il Parma. Allo stadio Ferarris la squadra di Liverani grazie alla vittoria sul Genoa , scavalca la Fiorentina in classifica e si allontana dalla “zona calda”. A Marassi il grande protagonista della serata è Gervinho . Nel primo tempo l’ivoriano (10 ‘) sblocca il match dopo una bella invenzione di Kucka e centra una traversa, nella ripresa poi raddoppia i conti (47’). Al Grifone, al quarto ko di fila, non basta la rete di Shomurodov (50 ‘).

Maran: settimana decisiva. “C’è stato un confronto, la situazione è particolare e va analizzata anche a caldo. Sarà una settimana importante dobbiamo trovare la carica per superare questo momento. La squadra si impegna è uscita stremata dal campo, non posso rimproverargli nulla. Stiamo spingendo tutti e ci troviamo in questa situazione per i motivi che tutti sappiamo. Probabilmente con meno ansia e paura si gioca meglio ma la situazione è questa, ne prendiamo atto e ci rimbocchiamo le maniche nella ricerca di qualcosa di diverso”.

Liverani si gode invece la vittoria come segno di rilancio, non un successo casuale secondo il tecnico che, grazie a questi tre punti, si stacca leggermente dalle zone più pericolose. “Abbiamo vasta scelta se siamo tutti. Tra inattività, Covid, allenamenti saltati, vengono fuori le difficoltà. Ora abbiamo entusiasmo, voglia di fare. Alleno un grande gruppo che merita questo risultato”.

“Questa squadra ha tanto, l’ho detto. Abbiamo avuto delle difficoltà all’inizio e lo dico dopo una vittoria: la squadra ha tante qualità. Le mie parole hanno fatto svoltare? Io non ho criticato la squadra, dicevo che con la Roma c’erano differenza, ma che la squadra aveva bisogno di questo, doveva ritrovare fame di risultato. E’ evidente che oggi giochiamo con alcune difficoltà, ma la società mi ha chiesto un obiettivo: arrivare tra il decimo e il sedicesimo.

Le mani al cielo di Liverani. ”Sono per Diego Maradona, il mio idolo e il mio mito. E’ stato troppo: Diego era una poesia del calcio, che è tutto per me e nel mio piccolo volevo dedicargli qualcosa, lui al calcio ha dato tanto. Il mio ricordo? Roma-Napoli, vista all’Olimpico. Lui fece quello che ha sempre fatto nella sua storia. Sei felice di vederlo, anche da avversario. Hanno parlato negli ultimi giorni del gol del secondo: per me non rivedremo mai da nessuno quella punizione con la Juventus”.

Pareggio giusto tra Torino e Sampdoria. Belotti porta in vantaggio i granata dopo una bell’iniziativa di Singo; i blucerchiati ribaltano il risultato a inizio ripresa con Candreva (54') e Quagliarella (63'), che sfrutta un bell’assist dell’ex interista. Quando la formazione di Giampaolo sembra in un vicolo cieco, ci pensa Meité a ristabilire la parità a 13 minuti dalla fine.