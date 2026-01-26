Serie A: la Roma frena il Milan e l’Inter allunga. Juventus, tris al Napoli

La 22esima giornata di Serie A sorride all’Inter che venerdi ha strapazzato il Pisa per 6-2. Grazie al successo contro i toscani, i nerazzurri volano a +5 sul Milan, fermato sull’1-1 dalla Roma, e a +9 sui campioni d’Italia in carica del Napoli, battuti 3-0 a Torino da una Juventus in grande spolvero grazie alla cura Spalletti. Partenopei agganciati al terzo posto dalla Roma. La grande ammucchiata in zona Europa è completata da Juventus e Como, rispettivamente a -1 e -3 dalla terza piazza. Nella domenica calcistica, spicca anche il poker con cui l’Atalanta liquida il Parma a Bergamo e la straordinaria vittoria del Genoa di Daniele De Rossi contro il Bologna a Marassi. Grifone capace di rimontare dallo 0-2 fino al 3-2. Bene anche il Sassuolo che a Reggio Emilia supera 1-0 la Cremonese con gol di Fadera.

Roma-Milan 1-1. Primo tempo tutto di marca giallorossa con il Diavolo salvato in più occasioni dal portiere Maignan e dagli errori degli attaccanti romanisti. Nella ripresa i rossoneri alzano il baricentro e si portano in vantaggio con De Winter che insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A quel punto Gasperini prova la mossa della disperazione: rivoluziona l’attacco. Vaz e Pellegrini al posto di Malen e Dybala. Al 74′ l’episodio che salva i padroni di casa: tocco di mano in area di Bartesaghi, penalty trasformato da Pellegrini che esorcizza il pararigori Maignan. Primo pareggio stagionale per la Roma tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

Juventus-Napoli 3-0. Gara senza storia fin da subito all’Allianz Stadium con Madama padrona del campo. Minuto 22: Jonathan David firma il vantaggio innescato da un geniale assist di Locatelli. Nella seconda frazione di gioco Antonio Conte fa debuttare il neoacquisto Giovane (arrivato dal Verona in questo calciomercato invernale). Non basta, anzi sono i bianconeri a raddoppiare al 77′: regalo clamoroso di Juan Jesus che passa il pallone a Miretti e il neo entrato serve a Yildiz l’assist del 2-0. Conte, il grande ex, getta nella mischia Lukaku, esordio stagionale per Big Rom a causa di un brutto infortunio. Ma, Kostic mette il punto esclamativo sul match all’86’ con un bel sinistro.

Atalanta-Parma 4-0. Tutto facile per la Dea che stappa la partita al 15’ con un calcio di rigore conquistato da Zalewski e trasformato da Scamacca. Al 24’ gol di de Roon su invenzione di De Ketelaere. Al 73’ Raspadori trova la sua prima rete in maglia nerazzurra grazie a un assist del subentrato Krstovic. Proprio l’ex Lecce cala il poker al 92’. I tre punti consentono all’Atalanta di consolidare il settimo posto e non perdere terreno dal treno europeo.

Genoa-Bologna 3-2. A Genova il Bologna si porta sul 2-0 grazie al gol di Ferguson (35′) e all’autorete di Otoa in avvio di ripresa. Al 56′ l’episodio che cambia tutto: uscita folle di Skorupski fuori area con tanto di fallo, rosso diretto per il portiere dei felsinei. Sullo stesso calcio di punizione, Malinovskyi accorcia le distanze. Al 79’ il pari genoano con la girata acrobatica di Ekuban. E poi, al 91′ l’eurogol di Messias che fa impazzire il Ferraris. Nuovo brusco stop per il Bologna nella rincorsa all’Europa, vittoria pesante in chiave salvezza per il Grifone di DDR.