Serie A: la Roma stende l’Atalanta e la aggancia. Tris Lazio a Cagliari

Allo stadio Olimpico, ci pensa ancora Tammy Abraham: il 13° centro in campionato dell’attaccante britannico, vale l’1-0 all’Atalanta e l’aggancio alla stessa Dea al 5° posto in classifica (ma i bergamaschi hanno una gara in meno). I biancocelesti di Sarri tengono il passo vincendo 3-0 a Cagliari con Felipe Anderson che ispira e segna. Dopo una mini-serie positiva, brutto stop per i sardi nella corsa alla salvezza. Sempre in tema di lotta per non retrocedere vittoria pesante dei bianconeri friulani che alla Dacia Arena piegano per 2-1 la Sampdoria di Giampaolo nuovamente in caduta libera.

Roma-Atalanta 1-0. Abraham è ancora una volta match-winner come a La Spezia: stavolta però il gol che vale i 3 punti non arriva al 99′ ma al 32’ grazie a un assist al bacio di Zaniolo. In pieno recupero l’arbitro Massa espelle per doppia ammonizione De Roon e Mkhitaryan. E i giallorossi con Mourinho ancora in tribuna perchè squalificato, infrangono un tabù che durava dal 2014: 8 anni fa l’ultimo successo romanista in casa contro i nerazzurri di Gasperini. Parterre de rois in tribuna: Francesco Totti, Daniele De Rossi e il ct azzurro Roberto Mancini. Complimenti al vice-allenatore romanista Salvatore Foti: due partite in panchina, due vittorie.

Cagliari, tutto facile per la Lazio. Il tris in terra sarda consente alla compagine biancoceleste di restare a -1 dai cugini giallorossi e di ridurre ulteriormente lo svantaggio dall’Atalanta. I padroni di casa invece interrompono la serie positiva che li aveva portati al quartultimo posto. Sono sempre 3 le lunghezze di vantaggio sul Venezia che però ha due partite in meno. Apre le danze Ciro Immobile al 19′, trasformando un rigore segnalato dal Var per un fallo di mano di Altare su tiro di Luis Alberto. Lo stesso Luis Alberto, servito da Felipe Anderson, firma il raddoppio in contropiede. Nella ripresa, lo scatenato Felipe Anderson chiude il conto. Espulso Marusic.

Udinese, tre punti d’oro: in 9 minuti Deulofeu e Udogie stendono la Sampdoria. Accade tutto nei primi 13 minuti di gioco: lo spagnolo al 3′ porta in vantaggio i friulani che raddoppiano con l’ex veronese al 12′. Passa un minuto e Caputo riapre il match ma nella ripresa sono i padroni di casa a sfiorare più volte il terzo gol. Debutto di Sebastian Giovinco in maglia blucerchiata. L’ex Juventus riassapora così la Serie A dopo 7 anni passati tra Canada e Arabia Saudita per giocare con le maglie di Toronto e Al-Hilal. Bentornata “formica atomica”.