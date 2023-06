Serie A. Lazio, Inter e Cremonese chiudono con una vittoria

Negli anticipi del sabato dell'ultima giornata di Campionato la Lazio batte 2-0 l'Empoli al Castellani chiudendo al secondo posto. La Cremonese saluta la serie A vincendo 2-0 contro la Salernitana. L'Inter lontana da San Siro batte di misura il Torino. Sconfitta 1-0 che per i granata significa addio all'ottavo posto e alle speranze europee.

Empoli – Lazio. Gli uomini di Sarri hanno battuto 2-0 l'Empoli al Castellani nell'ultima giornata di Serie A, chiudendo al secondo posto in campionato 24 anni dopo l'ultima volta. Dopo un primo tempo con poche occasioni, è Romagnoli a sbloccare il match a inizio ripresa. La reazione toscana non ha portato pericoli per Provedel, mentre in pieno recupero – dopo l'espulsione di Cambiaghi al 90' – Luis Alberto ha infilato il raddoppio.



Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dal Castellani: “Non mi aspettavo il secondo posto – ha ammesso il tecnico -, però volevo migliorare la posizione dello scorso campionato sapendo che non sarebbe stato facile. Qualche squadra ha fatto meno punti e noi siamo stati bravi ad approfittarne”. Del futuro Sarri non vuole parlare: “Se chiamerà il presidente faremo una riunione, ma ora non ci penso”.

Cremonese – Salernitana. La Cremonese saluta il suo campionato di serie A con una vittoria. Batte infatti 2-0 la Salernitana. La formazione di Ballardini, costretto a due cambi nei primi 17 minuti, sblocca la sfida dello Zini grazie al rigore guadagnato su Bohinen e trasformato da Buonaiuto, che al 26' spiazza Ochoa. Il raddoppio, invece, è un sinistro a giro all'88' di Tsadjout, che entra ad inizio ripresa e chiude i giochi.

Torino – Inter. In vista della finale di Champions League contro il Manchester City (che ieri ha vinto la FA Cup e a Istanbul sogna uno storico Treble) l'Inter chiude il campionato con una vittoria per 1-0 contro il Torino. La gara dell'Olimpico Grande Torino viene decisa da un sinistro dal limite dell'area di Brozovic che sorprende Milinkovic-Savic al 37'. Nella ripresa Handanovic (su Karamoh) e Cordaz (miracolo su Sanabria) salvano il risultato, mentre il palo esterno nega il raddoppio a Dzeko (80'). Per il Toro sfuma l'ottavo posto e le speranze europee. L'Inter chiude nel migliore dei modi con una vittoria sul campo del Torino che permette ai nerazzurri di raggiungere quota 72 punti in classifica.