Salsa Yogurt per il Cruditè: ecco una gustosa alternativa ai classici condimenti

La primavera è fatta di colori, come le verdure di stagione ottime per un’insalatona. In questa puntata Amedeo Sandri preparerà una salsa allo Yogurt per condire le insalate di verdure fresche.

La salsa si prepara con lo Yogurt bianco intero di Latterie Vicentine, lo si mette in una piccola boule facendo un’emulsione con dell’olio extravergine di oliva, un po’ di salsa di soia, dei semi di sesamo precedentemente tostati, il succo di un limone, sale e pepe bianco. Questa salsa può essere utilizza per ogni tipo di insalata comprese le verdure pastellate e fritte. A questa salsa per Maurizio Falloppi non va abbinato del vino, bensì dell’acqua minerale come quella di Recoaro, considerata fra le migliori in Italia.