Serie A, l’Inter festeggia lo scudetto a San Siro. La Roma sogna la Champions

Inter e Lazio pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, già campioni d’Italia, salgono a 93 punti. I biancocelesti salgono a 60 e restano in corsa per un piazzamento europeo.

E dopo la partita contro la Lazio, l‘Inter ha festeggiato a San Siro la vittoria dello scudetto con la cerimonia di premiazione e la consegna della coppa. Nerazzurri in festa al “Meazza”, nel finale la musica dei due tifosissimi Ligabue e Tananai. A fine partita Lautaro ha parlato del rinnovo: “Non so cosa succederà, ma sicuramente in settimana, prima della fine del campionato, dobbiamo cercare un accordo”.

La Roma invece sogna la Champions, batte in casa il Genoa per uno a zero e si assicura nel posticipo di serie A il sesto posto in campionato. E’ Lukaku a segnare a 11 minuti dal termine, a far salire la squadra a 63 punti e a far sperare ancora i tifosi della Roma in un posto in Champions. La Roma si qualificherebbe in Champions League se l’Atalanta vincesse l’Europa League, concludendo il campionato di Serie A al quinto posto. In questo scenario, infatti, l’Atalanta darebbe la possibilità ad un altro team di giocare la Champions, considerando come sia già qualificata al torneo tramite il campionato e la vittoria dell’Europa League permetta alla vincitrice di giocare il massimo torneo. I giallorossi dovranno tifare Bologna e Juventus nelle ultime due giornate, considerando che se l’Atalanta arriverà terza o quarta non permetterà alla sesta in classifica di giocare la Champions League.

E con i gol nella ripresa di De Ketelaere e Scamacca, l’Atalanta ha battuto il Lecce assicurandosi il quinto posto in classifica che vale un posto nella prossima Champions. Nel primo tempo meglio i padroni di casa, che sprecano due occasioni con Piccoli, all’intervallo Gasperini inserisce De Ketelaere che impiega 2’ a trovare il vantaggio su assist di Scamacca, che dopo 5’ raddoppia di testa. Adesso per la Dea testa alla finale di Europa League, mercoledì 22 maggio contro il Bayer Leverkusen

Zona retrocessione. Il Sassuolo è in Serie B, Cagliari salvo, Frosinone quasi. La penultima giornata della Serie A regala verdetti nella zona retrocessione.

Il Cagliari vince per 2-0 sul campo del Sassuolo e conquista la salvezza, condannando gli emiliani alla retrocessione. I sardi allenati da Ranieri centrano il successo decisivo grazie al gol di Prati, a segno al 71′ su suggerimento di Dossena, e al rigore di Lapadula, che trasforma un penalty al 92′. Il Cagliari sale a 36 punti e si guadagna la permanenza in Serie A. Il Sassuolo, fermo a quota 29, rimane penultimo e scende in B.

Salvezza vicina per il Frosinone, che sale a 35 punti dopo il successo esterno per 1-0 sul campo del Monza. I ciociari passano in casa dei lombardi grazie alla rete di Cheddira, a segno all’8′.

Udinese empoli. La squadra allenata da Di Francesco domenica prossima chiude ospitando l’Udinese, che pareggia allo scadere contro l’Empoli nella sfida fondamentale per la salvezza: finisce 1-1. Toscani avanti al 90′ con Niang su rigore. I friulani pareggiano al 104′, alla fine di un interminabile recupero, con un penalty di Samardzic. L’Udinese ha 34 punti, l’Empoli ne ha 33 ed è terz’ultimo. I toscani chiudono il campionato ospitando la Roma.