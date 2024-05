Il Vicenza avanza con il “pareggino” tra i petardi. Fuori Taranto, ora derby col Padova. Danni al Menti

In uno Stadio Menti stracolmo di gente e “ferito” a causa delle intemperanze dei tifosi ospiti il Lanerossi Vicenza passa li primo scoglio dei playoff nazionali di serie C. Sabato sera 0-0 nel match di ritorno dei quarti di finale e grazie al gol di Ferrari nel primo duello in Puglia di martedì scorso i biancorossi avanzano, eliminando i rossoblu del bassanese Zonta. Secondo avversario della battaglia di post season sarà il Padova, la peggiore che poteva capitare se si si guardano agli scongiuri della vigilia, designata dal sorteggio di domenica mattina.

Si gioca già domani sera, in una casa biancorossa in cui si sta correndo contro il tempo per rimediare ai danni causati dall’inciviltà dei supporters tarantini, giunti in 1.200 in Veneto a portare distruzione più che tifare la propria squadra. Accessori e wc bagni distrutti, sporcizia lasciata ovunque e almeno un centinaio di seggiolini di plastica divelti e gettati in campo lo scempio provocato dall’inciviltà della marmaglia di idioti che ha abbandonato il Menti sconfitta ma impunita, per ora, ma su cui si sta lavorando – la Digos in particolare – per individuare i responsabili. Infine, si registra un ferito tra gli stewards, colpito ad una gamba da un fuoco pirico: non è grave ma ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, così come un collega rimasto stordito dallo scoppio di un altro petardo.

Per quanto concerne la cronaca sportiva la partita si apre davanti a 10.800 tifosi, ma subito break forzato a causa della rimozione di fumogeni pericolosi gettati in campo dal settore ospite. Otto i minuti da recuperare al termine del primo tempo, in cui L.R. Vicenza crea un terzetto di palle gol (la prima per Della Morte, le altre due per Ferrari) e il Taranto una sola stoppata da Confente in uscita. Nella ripresa gli ospiti, costretti a segnare due gol con soli 45′ a disposizione, alzano la pressione e stazionano in area berica. Superata questa prima fase di attacchi Taranto, nel finale la sofferenza è solo legata ai minuti da far “volare” via con la testata di capitan Golemic in avanti su un corner, proprio sotto la Curva Sud, a far venire un brivido ai tifosi biancorossi.

Sul fronte cronaca il sopralluogo allo Stadio di ieri mattina, con presente il sindaco cittadino Giacomo Possamai, porta alla luce i danneggiamenti lasciati in dote da molti – non tutti, chiaramente – i tifosi rossoblu. Si parla di un paio di decine di migliaia di euro almeno per ripristinare lo status quo precedente al passaggio dell’inciviltà altrui. Con problemi anche al manto verde del campo di gioco, bruciato a chiazze dai fumogeni. Ma sono state gettate anche delle “bombe-carta”, come si definiscono in gergo, che non si capisce come possano essere sfuggite ai controlli nell’antistadio. Ad anticipare la spesa per risarcire il Comune di Vicenza, regole alla mano, sarà proprio il tanto amato club Taranto dagli stessi supporters che hanno causato lo sfregio al Menti, come ulteriore beffa dopo l’eliminazione, regole alla mano.

1 di 2

E’ possibile che anche qualche tifoso biancorosso venga identificato e punito, pare per fatti antecedenti alla partita e fuori dell’impianto di via Schio. “È indegno – ha commentato così ieri Giacomo Possamai – sindaco della città – che vengano danneggiati così gli impianti sportivi. Il Menti ha subito danni pesanti, tra l’altro sono danni fatti a un bene pubblico, perché il Menti è del Comune di Vicenza e di tutti i vicentini. Dobbiamo e vogliamo risalire ai responsabili per chiedere i danni”. Denunce e Daspo sono garantiti.

Il sorteggio integrale. Ecco gli abbinamenti dei quarti di finali, decisi ieri mattina in Lega Pro dalla sorte. Si gioca martedì sera in casa della peggior classificata nei rispettivi gironi, sabato prossimo il match decisivo di ritorno. Vicenza terzo, Padova secondo, nel girone A di regular season. Al Menti palla al centro alle 20.30, allora, domani sera.

L.R. Vicenza-Padova

Catania-Avellino

Juventus Next Generation-Carrarese

Benevento-Torres