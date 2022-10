Serie A, Napoli inarrestabile: Osimhen stende la Roma. Vittorie per Lazio, Bologna e Torino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Napoli non si ferma più. Nel posticipo dell’11esima giornata di Serie A batte 1-0 la Roma e si riporta a +3 sul Milan conquistando l’11esima vittoria di fila tra campionato e Champions. All’Olimpico primo tempo bloccato: ci provano Zaniolo e Abraham così come Zielinski. Al 38′ Irrati assegna un rigore per l’uscita di Rui Patricio su Ndombele, ma il Var lo annulla. A decidere il match è una prodezza di Osimhen all’80’: il nigeriano con uno splendido diagonale fa secco il portiere giallorosso.

Soddisfatto Luciano Spalletti, che diversamente da Mourinho, secondo cui “il Napoli non ha meritato di vincere”, commenta: “Partita piena di trappole. Siamo stati bravi a vincerla anche in modo diverso dal solito, applaudo i miei ragazzi”. Applausi ad Osimhen: “Quando metterà a posto le emozioni diventerà fortissimo, ne ho visti pochi così bravi di testa e nelle accelerazioni” ha detto il tecnico toscano.

La Lazio orfana di Immobile sbanca il Gewiss Stadium. La squadra di Sarri batte l’Atalanta 0-2 e aggancia la Dea in classifica a quota 24 punti. Grande prova dei biancocelesti: nel primo tempo Zaccagni (10′) sblocca il match su perfetto assist di Pedro, poi nella ripresa Felipe Anderson (52′) raddoppia i conti sugli sviluppi di una ripartenza di Marusic. Nel finale espulso Muriel.



La sfida salvezza dell’11esima giornata va al Bologna che batte in casa 2-0 il Lecce. Al Dall’Ara i gol nel primo tempo di Arnautovic su rigore e Ferguson consegnano a Thiago Motta la prima vittoria in campionato, oltre a una bella boccata d’ossigeno che consente agli emiliani di superare in classifica proprio i pugliesi e allontanare la zona retrocessione. Resta invece nei guai la squadra di Baroni, sempre quartultima.

Impresa del Torino che nel lunch match sbanca la Dacia Arena e infligge all’Udinese rivelazione stagionale la prima sconfitta casalinga del campionato. 2-1 il risultato in favore del Toro grazie alla rete di Pellegri che firma il colpo decisivo. Ai friulani non basta la rete di Deulofeu dopo il vantaggio di Ola Aina.

Oggi si chiude l’11esimo turno di campionato con Cremonese – Sampdoria alle 18.30 e Sassuolo – Verona alle 20.45.