Serie A, Salernitana-Sassuolo 2-2

Un 2-2 che lascia entrambe le squadre in zona retrocessione. Laurienté la sblocca, Bajrami raddoppia ma poi arriva la rimonta dei campani nella ripresa. Sono Candreva e Maggiore a gelare i neroverdi, ora diciottesimi a quota 25 punti. Salernitana sempre ultima in classifica.

Nello scontro tra ultima e penultima della classe la prima occasione arriva al 17’ con un cross insidioso di Pierozzi che costringe Consigli all’intervento. La formazione di Ballardini cerca di rendersi pericolosa in contropiede, ma gli emiliani risultano piuttosto imprecisi in fase di rifinitura. I neroverdi si vedono annullare il vantaggio al 29’, quando Defrel viene colto in fuorigioco in occasione dell'assist per l'appoggio in rete di Pinamonti. Il gol ospite arriva però al 37’ con un'altra ripartenza chiusa con da Laurienté, al secondo sigillo in questa Serie A. Dopo pochi minuti (44') arriva anche il raddoppio di Bajrami.

L'avvio del secondo tempo rimette i campani nel match, con il calcio di rigore procurato da Pierozzi (fallo di Doig) e trasformato da Candreva al 52’. Gli uomini di Colantuono riprendono fiducia e spingono alla ricerca del pareggio che arriva al 92' e gela i neroverdi: Vignato cerca Zanoli, che sfrutta l'errore di Laurienté ed appoggia a rimorchio per Maggiore, pronto a fissare il 2-2 finale (polemiche per un presunto fallo di Pirola).

Oggi si prosegue con altre tre partite. Alle 15 Milan Lecce, alle 18 il derby Roma Lazio e alle 20.45 Empoli Torino.