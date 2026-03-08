Serie A: poker della Juve al Pisa. Il Como passa a Cagliari. Pari tra Atalanta e Udinese

Neglicon un poker la Juventus si sbarazza del Pisa e sale a 50 punti portandosi a -1 dal Como che a sua volta ha piegato 2-1 il Cagliari in Sardegna. Tra Atalanta e Udinese è finita 2-2.Dopo un primo tempo senza reti, Spalletti toglie al 46' David e mette Boga, poi i bianconeri si scatenano: al 54', Cambiaso segna di testa, poi il raddoppio arriva al 65' grazie a Thuram. Ancora il turco, al 75', si mette in proprio e chiude il match. A tempo scaduto arriva la firma di Boga che fissa il poker prima del triplice fischio di Sacchi. Con questo successo, la Juventus sale a 50 punti e si porta a -1 da Roma e Como, con i giallorossi attesi oggi dalla trasferta del Ferraris contro il Genoa. Il Pisa, invece, incassa l'ennesimo ko: la retrocessione è sempre più vicina. Clean sheet per Perin, tra i pali al posto di Di Gregorio.

A Bergamo l’Atalanta rimonta l’Udinese da 0-2 a 2-2. Partita dai ritmi alti nel primo tempo, dove i nerazzurri commettono qualche errore tecnico di troppo. Al 39’ i friulani la sbloccano con un'incornata vincente di Kristensen, che buca Carnesecchi per l’1-0. Runjaic all’intervallo inserisce Zarraga, e il cambio paga subito: un tiro dello spagnolo viene respinto sul sinistro di Davis, che da angolo difficile piazza il 2-0 al 55’. Palladino reagisce gettando nella mischia Zalewski e Krstovic, una delle poche volte in cui viene inserito assieme a Scamacca. Il cross dell’ex Inter e Roma al 75’ porta al 2-1 di testa di Scamacca, che quattro minuti più tardi riporta la sfida in equilibrio con un'altra incornata dopo un errore di Okoye. L’Atalanta sale a 46 punti, a -5 dal quarto posto del Como: Udinese a quota 36.

Il Como festeggia all’Unipol Domus. I lariani piegano 2-1 il Cagliari in Sardegna, dove a sbloccare l’incontro al 14’ ci pensa il croato Baturina. Al 36’ Fabregas è però costretto a rinunciare a Perrone, infastidito da una botta rimediata nella parte posteriore della coscia. Il Cagliari appare contratto nel primo tempo, mentre riesce a distendersi maggiormente nella ripresa, pareggiando i conti al 56 con Sebastiano Esposito, bravo a incornare l’1-1 a pochi passi da un imperfetto Butez. Marinelli ammonisce poi per simulazione sia Palestra che Esposito. Nell'ultimo quarto d'ora è Da Cunha a risolvere il match con un bellissimo gol da fuori area. Il Como vince così la terza gara consecutiva in campionato e sale a 51 punti, agganciando il quarto posto della Roma. A 30 punti rimane invece il Cagliari.