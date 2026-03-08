Sport e solidarietà: CorriXVicenza festeggia i 400 incontri e aiuta il San Bortolo

Appuntamento martedì 10 marzo, in concomitanza con la settimana del Vicenza Running Festival, per il 400° appuntamento serale di CorriXVicenza, iniziativa che dal luglio 2016 promuove l’attività sportiva del running e della camminata, unendo sport e solidarietà e con la possibilità di fare una donazione che, come tutte quelle ricevute finora, sarà devoluta per progetti a favore dell’ospedale.

Per festeggiare questo importante traguardo, l’appuntamento sarà eccezionalmente doppio. Oltre al consueto ritrovo serale, è prevista una corsa e camminata all’alba denominata “6 alle 6”, con partenza alle 6 da Piazza dei Signori e un percorso di 6 chilometri.

L’iniziativa principale rimane l’appuntamento settimanale delle 20 di ogni martedì, aperto a tutti: possono partecipare sia iscritti alle società sportive sia semplici appassionati, purché in buono stato di salute. I partecipanti si ritrovano sempre in via Battaglion Framarin, al bar Eclisse, diventato negli anni il punto di ritrovo di CorriXVicenza, per correre o camminare insieme accompagnati da pacer volontari esperti che guidano i diversi gruppi.

I percorsi si sviluppano lungo itinerari cittadini: prevalentemente nel centro storico durante il periodo invernale, mentre nei mesi estivi si spostano nelle aree verdi della città, con l’obiettivo di valorizzare e vivere pienamente Vicenza attraverso lo sport.

Nel corso dell’anno non mancano anche appuntamenti diurni: durante l’inverno vengono organizzate speciali uscite domenicali in occasione delle giornate ecologiche e di altri eventi cittadini.

Fin dalla sua nascita, il progetto CorriXVicenza ha avuto anche una forte finalità solidale, sostenendo la Fondazione San Bortolo. A tutti i partecipanti viene richiesta una piccola offerta libera, interamente devoluta ai progetti a favore dell’ospedale cittadino.

Nel solo ultimo anno sono stati raccolti oltre 7.000 euro, per un totale che supera i 50.000 euro dall’inizio dell’attività, nonostante la pausa forzata durante il periodo della pandemia.

Il prossimo mese di luglio CorriXVicenza festeggerà inoltre il decimo anniversario dal primo appuntamento, con un traguardo simbolico già raggiunto: grazie alla partecipazione dei suoi atleti simpatizzanti sono stati percorsi oltre mezzo milione di chilometri complessivi.

