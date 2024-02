Serie A: poker Inter a Lecce, la Juventus batte il Frosinone in extremis

Inter travolgente anche nella 26° giornata di Serie A. L’armata nerazzurra cala un altro poker: 4-0 al Lecce in casa dei salentini. La squadra di Simone Inzaghi si conferma una vera e propria macchina da gol: miglior attacco del torneo con 63 reti all’attivo. E la capolista è anche rocciosa in difesa: il miglior reparto arretrato del campionato con soli 12 gol al passivo. Sempre sugli scudi Lautaro Martinez: doppietta in Puglia e sono 22 centri in totale per il capocannoniere. Doppietta anche per lo juventino Vlahovic che sale a quota 15 in classifica marcatori.

Inter sempre capolista con 9 punti di vantaggio sulla Juventus e una gara in meno. Madama prova a uscire dalla crisi e tiene il passo della prima in classifica. Vittoria casalinga sofferta per la compagine di Max Allegri opposta al Frosinone: il 3-2 di Rugani matura soltanto al 95′. I bianconeri non accorciano sull’Inter ma allungano sul Milan che a San Siro non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta. Il super Leao non basta al Diavolo che comunque avrebbe meritato di vincere contro la Dea. Adesso, la Juve seconda in classifica, ha 4 punti di vantaggio sui rossoneri.

Il Bologna si gode il quarto posto in solitaria. Il team di Thiago Motta continua a stupire tutti, anche se a questo punto della stagione è più una bella realtà che una sorpresa. Stavolta è l’Hellas Verona a cadere sotto i colpi dei felsinei in quel del Dall’Ara. Ricordiamo, però, che l’Atalanta, quinta a -2 dagli emiliani, mercoledi recupererà il match in casa dell’Inter saltato per l’impegno in Supercoppa dei nerazzurri meneghini. Per quanto riguarda sempre la corsa all’Europa, Napoli beffato al 96′ a Cagliari: 1-1. La squadra sarda guidata da mister Ranieri ha una dote: quella di non mollare mai e di provarci fino all’ultimo respiro. Dunque, un altro 1-1 dopo quello col Barcellona per il nuovo allenatore partenopeo Francesco Calzona. La zona Champions ormai è un miraggio per i campioni d’Italia.

La lotta salvezza. La cura Davide Nicola continua a fare benissimo all’Empoli corsaro a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La sconfitta dei neroverdi per 2-3 costa la panchina a Dionisi: al suo posto, Emiliano Bigica ex tecnico della Primavera del Sassuolo promosso in prima squadra per una missione salvezza che si fa sempre più difficile. Con una gara da recuperare, gli emiliani al momento sono in zona retrocessione con 20 punti come Verona e Cagliari. Nonostante il secondo cambio in panchina con Liverani al posto di Pippo Inzaghi, precipita la Salernitana fanalino di coda battuta 2-0 in casa dal Monza. A 23 punti ci sono l’Udinese sconfitta 2-0 a Marassi dal Genoa e il Frosinone; a quota 24 troviamo il Lecce. Il 26esimo turno verrà completato da due posticipi del lunedi molto interessanti: Roma-Torino (18.30) e Fiorentina-Lazio (20.45).