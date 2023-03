Serie A. Poker Juve nel derby. Cremonese: prima vittoria in campionato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ finalmente giunto al capolinea questo interminabile turno spezzatino valido per la 24° giornata di Serie A: campionato spalmato dal sabato al martedì. Potere delle televisioni, principale introito di 20 club con bilanci bisognosi di questo ossigeno. Dopo le vittorie della Lazio all’Olimpico contro la Sampdoria (1-0) e il colpo esterno della Fiorentina al Bentegodi di Verona (2-0 per i viola) di lunedì, ecco di martedì il poker juventino nel derby col Toro e la clamorosa caduta della Roma in casa della Cremonese. I grigiorossi festeggiano la prima vittoria dopo ben 23 turni a bocca asciutta.

Derby pirotecnico sotto la Mole. Quattro gol nel primo tempo (due per parte) e due nella ripresa (entrambi bianconeri). Il Torino passa in vantaggio due volte (subito Karamoh e poi Sanabria) e mostra un ottimo calcio per lunghi tratti grazie alla qualità di Ilic, ma la Juventus non molla mai. E alla fine, dopo essere andata sotto due volte nei primi 45’, nella ripresa la squadra di Massimiliano Allegri vince 4-2 anche grazie all’energia garantita dal rientro di Paul Pogba.



L’altra bella notizia in casa Juventus. L’ingresso del Polpo, al debutto bis con la maglia bianconera dopo 8 mesi ai box a causa dell’intervento al menisco esterno del ginocchio destro, trasforma la squadra e lo stadio. Il 3-2 dell’ex Bremer e il colpo finale di Rabiot (4-2) sono la conseguenza. La vittoria nel derby consente alla Juventus di agganciare il Bologna a quota 35 punti. Adesso i bianconeri, nonostante la penalizzazione (-15), sono a sei punti dal sesto posto dell’Atalanta e a dieci dal quarto posto Champions della Lazio.

Il tonfo della Roma a Cremona: il bis della sfida dei quarti di Coppa Italia. Finisce con identico punteggio: 2-1 per i grigiorossi. Le reti di Tsadjout e Ciofani su rigore, inframezzate dal gol di Spinazzola, regalano il primo meritato successo alla squadra di Ballardini che ha disputato un’ottima gara. La Cremonese lascia così alla Sampdoria il ruolo di fanalino di coda del torneo. Roma involuta, irriconoscibile rispetto a quella vista fino a oggi in questo 2023.

Per Mourinho, espulso a inizio ripresa, si complica la corsa Champions. Il passo falso impedisce alla Roma di agganciare Inter e Milan al secondo posto. A peggiorare le cose, il cartellino rosso per proteste rimediato da Josè Mourinho (il terzo stagionale). Lo Special One pertanto salterà Roma-Juventus di domenica.