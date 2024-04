Serie A, primi anticipi: la Juve rimonta il Cagliari, vittoria Lazio a Genova

Grazie a Roma, Atalanta e Fiorentina che con le loro qualificazioni alle semifinali di Europa League e Conference hanno dato la certezza al nostro calcio che il prossimo anno in Champions andrà anche la quinta classificata della Serie A, s’infiamma ulteriormente la corsa alla quarta e alla quinta piazza del campionato; anche alla luce di completare Udinese-Roma e recuperare Atalanta-Fiorentina.

E così, anche una squadra come la Lazio che dopo la sconfitta nel derby con la Roma sembrava fuori dalla lotta per l’Europa che conta, può tornare a sperare. In casa del Genoa seconda vittoria di fila per i biancocelesti di Tudor dopo il poker alla Salernitana. Nell’altro anticipo valido per la 33esima giornata, pari in rimonta a Cagliari per una brutta Juventus. Ai sardi, l’autogol di Dossena costa due punti salvezza.

Cagliari-Juventus 2-2. Doppio vantaggio dei padroni di casa grazie a due rigori trasformati da Gaetano e Mina. Nella ripresa, punizione di Vlahovic e autorete del difensore dei sardi. Primo tempo disastroso per la Vecchia Signora, letteralmente surclassata dagli isolani di Claudio Ranieri. Un Claudio Ranieri particolarmente rammaricato perchè raggiunto all’87’ su autogol, dopo aver accarezzato a lungo l’idea dei tre punti. Al di là di tutto, in chiave corsa salvezza, un pareggio contro la Juve è comunque un buon risultato.

A Marassi, decide Genoa-Lazio un acuto del calciatore più discusso del momento in casa biancoceleste: Luis Alberto. Lo spagnolo che è ai ferri corti con Lotito e ha annunciato il desiderio di lasciare la Lazio a fine stagione, segna il gol vittoria al 67′. Per il “Mago” si tratta del 5° gol in campionato: nel cuore della ripresa mette in porta l’assist di Kamada. Mini-bilancio per la gestione Tudor dopo l’addio di Sarri: tra Coppa Italia e campionato 5 partite con tre vittorie e due sconfitte. Il pareggio non è ancora uscito sulla ruota del tecnico croato.

Il futuro delle due squadre. A proposito di Coppa Italia, ora la testa della compagine biancoceleste è al match di ritorno di semifinale contro la Juventus. Martedi 23 aprile all’Olimpico ci sarà da ribaltare lo 0-2 dell’andata per volare alla finalissima. Contro questa Juve alle prese con mille problemi, un’impresa alla portata della Lazio. Mentre il Genoa, che da un po’ di tempo non ha più niente da chiedere al campionato, è apparso sterile e sprecone in attacco con Ekuban e Retegui che falliscono le occasioni più favorevoli. Salva da tempo, la squadra di Gilardino pur reduce da una striscia positiva di risultati, per alcuni tratti di gara è sembrata essere già in vacanza.