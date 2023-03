Serie A: punti Champions per l’Atalanta. Il Sassuolo inguaia lo Spezia

Nemmeno il tempo di archiviare la bella tre giorni di Coppe Europee piena di soddisfazioni per le squadre italiane, che torna il campionato. Due gli anticipi che si sono giocati venerdì e validi per la 27esima giornata. Nell’anticipo del tardo pomeriggio,. In serata invece al “Gewiss Stadium” di Bergamo

Hojlund entra e firma il gol vittoria della Dea che torna a vincere dopo oltre un mese di astinenza. E dire che i toscani nel primo tempo erano passati in vantaggio con Ebuehi. Nella ripresa, il ribaltone nerazzurro: pareggia De Roon, poi Gasperini fa entrare il giovane e forte attaccante danese che dopo pochi minuti segna il gol di 3 punti pesanti che consentono all’Atalanta di non perdere altro terreno dal treno Champions.

La Dea s’impone di carattere. Empoli umile, fortunato nel passare in vantaggio grazie a una carambola, e soprattutto colpevole di non aver chiuso il match concretizzando le occasioni per il raddoppio. Una boccata d’ossigeno per l’Atalanta che nelle ultime 4 gare contro Lecce, Milan, Udinese e Napoli, aveva raccolto solo un punto. Mentre per l’Empoli è la quarta sconfitta di fila e adesso la compagine di Zanetti rischia di essere risucchiata dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Il Sassuolo non si ferma più: contro lo Spezia arriva la terza vittoria di fila. Gli emiliani al “Mapei Stadium” battono 1-0 i liguri; primo stop da tecnico spezzino per mister Semplici. Vanificata la bella vittoria contro l’Inter della settimana scorsa, e adesso il Verona ha la possibilità di riavvicinarsi alla compagine attualmente quartultima.

I neroverdi sanno solo vincere. Al momento quella del tecnico Dionisi è una delle squadre più in forma del torneo e comincia a credere in un posto in Europa. A Reggio Emilia, lo Spezia regge per un tempo grazie al portiere Dragowski, poi capitola nella ripresa, quando sale il pressing dei padroni di casa. Match-winner Berardi che trasforma il calcio di rigore da tre punti.