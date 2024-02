Serie A: tonfo Milan a Monza, vincono Bologna e Roma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La 25° giornata di campionato si chiude con il tonfo del Milan a Monza: finisce 4-2 per i brianzoli e così i rossoneri falliscono l’assalto al secondo posto, ancora occupato da una Juventus in crisi nera. Il poker monzese matura in una partita dove succede di tutto, specialmente nel finale. Gol di Pessina su rigore, Mota Carvalho raddoppia, Giroud accorcia le distanze prima del pareggio firmato Pulisic.

I clamorosi minuti finali. Al 90′ e al 95′, le reti di Bondo e Colombo mandano in visibilio l’U-Power Stadium con mister Palladino che a fine gara dice: “Una vittoria dedicata a Silvio Berlusconi. Stiamo facendo la storia”. Quel Berlusconi che è stato il più grande presidente della storia milanista e il protagonista della prima storica promozione in Serie A del Monza. Va detto che il Diavolo paga l’espulsione di Jovic al 52′.

Gli altri match della domenica calcistica. Apre le danze il sempre più sorprendente Bologna di Thiago Motta che nella sfida dell’ora di pranzo vince 2-1 in casa della Lazio grazie a un super Zirkzee. Vittoria pesantissima per i felsinei contro una diretta concorrente nella corsa all’Europa. Tris Roma a Frosinone: la compagine di Daniele De Rossi soffre tanto nel primo tempo e viene salvata dal portiere Svilar, ormai titolare al posto di Rui Patricio. Poi rompe l’equilibrio il talentino olandese Huijsen con un gol capolavoro. Nella ripresa, le reti di Azmoun e Paredes dal dischetto fissano il punteggio sul 3-0.

I due pareggi domenicali tra salvezza ed Europa. Due pari per 1-1. La Fiorentina stecca nel derby con l’Empoli: a Beltran risponde Niang su rigore. Un altro punto prezioso per gli azzurri rigenerati dalla cura di Davide Nicola, esperto in salvezze. Situazione simile a Udine dove i padroni di casa non capitalizzano il vantaggio di Zemura e si fanno raggiungere dal Cagliari: rete di Gianluca Gaetano, interessante centrocampista di proprietà del Napoli.

Il punto sul campionato a 13 giornate dal termine. Inter: la fuga scudetto è certificata dal 2-2 di Verona-Juventus. Adesso infatti i punti di vantaggio della capolista sui bianconeri sono 9 e con una gara in meno. A proposito della Vecchia Signora, il ruolino di marcia delle ultime 4 gare è da retrocessione: 2 soli punti. Però, siamo sinceri: alla luce della rosa di Allegri, la vera grande sorpresa sono i 54 punti fatti fino a oggi da Madama.

Atalanta grande favorita nella lotta per il quarto posto. La Dea continua a vincere in scioltezza e il 3-0 di Bergamo al periocolante Sassuolo lo testimonia. La compagine di Gasperini ha 45 punti come il Bologna ma una partita in meno. Sempre peggio, invece, il Napoli che al Maradona contro il Genoa evita la sconfitta solo al 90′. E adesso patron De Laurentiis medita di licenziare anche Walter Mazzarri dopo aver già cacciato Rudi Garcia. Molto bene il Torino che liquida il Lecce e si conferma tra le squadre più in forma del momento. Nota finale sulla classifica marcatori: Lautaro guida con 20 gol, Vlahovic è secondo a quota 13.