Un L.R. Vicenza da poker: altri due gol e altri tre punti per l’aggancio (riuscito) al podio

Otto gol realizzati nelle ultime quattro partite, tutte vinte, con terzo blitz consecutivo in trasferta. Il L.R. Vicenza vince anche in casa del Renate – che a metà settimana aveva sbancato Trieste battendo la terza in classifica – e allunga la serie di vittorie pesanti dopo il rodaggio del nuovo corso in panchina affidato a Stefano Vecchi. Altro punto in cassa per l’altra vicentina tra i “Pro”, che stacca proprio il Renate in classifica dopo lo 0-0 contro la diretta rivale Novara nelle retrovie.

In Brianza biancorossi subito avanti di un gol al 1′ con Rolfini, poi nel finale di gara arriva il raddoppio firmato da Cuomo, già al secondo centro con la nuova maglio dopo lo sbarco al Vicenza. Il successo a Meda vale l’aggancio alla Triestina sul podio, ancora sconfitta domenica e che pare in caduta libera. A segno sabato invece le corazzate Padova e Mantova, le due battistrada che non perdono un colpo.

Il “Lane” in versione export continua dunque a far punti puntando dritto al 3° posto. Vecchi schiera dal 1′ l’attacco pesante con la coppia Ferrari-Rolfini contro i nerazzurri non passa un minuto che già si festeggia grazie alla torre del primo per il secondo che mette la zampata di piede sul portiere in uscita. Nel primo tempo un paio di chance per parte (molto attivo Della Morte in avanti), nella ripresa incontro più “congelato” anche per merito dei vicentini che tentano il bis su girata al volo di Cavion e lo trovano dopo la pennellata su palla ferma di Ronaldo per Cuomo che di testa fa centro. Gol prima annullato e poi concesso dopo la “svista” del guardalinee che confonde Ferrati con il palo, Vicenza vince 2-0.

Per l’Arzignano Valchiampo di mister Bianchini nuovo pareggio in questo campionato, è il nono di cui quattro 0-0. Al Dal Molin di partita delicata considerata l’antipatica zona playout che incombe alle spalle dei vicentini, contro un Novara quattro punti dietro ad annaspare se si fotografa la classifica, ma al contrario al “galoppo” dopo 9 punti conquistati nelle ultime tre gare. I padroni di casa combinano poco nei primi 45′, con il Novara a farsi più vivo in avanti ma senza graffiare. Nella ripresa, invece, dalla metà della frazione in poi, sono tanti i palloni che i biancogiallocelesti mettono in area ma manca lo spunto vincente.

Prossimo turno contro due big per le vicentine di serie C: Arzignano Valchiampo di scena a Padova nel derby veneto contro la vicecapolista, L.R. Vicenza che ha l’occasione ghiotta di sgambettare proprio la Triestina al Menti.

