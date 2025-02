Serie A: Udinese, tre punti e tensione

al Via del Mare finisce 1-0. Decide il rigore realizzato al 32' da Lucca. Con questo successo, i friulani salgono a 36 punti, momentaneamente a -1 dal nono posto della Roma. Restano a quota 25, invece, i salentini.

Il caso rigore: Alla mezz'ora, l'arbitro Bonacina ha assegnato un calcio di rigore ai friulani per una sbracciata su Lovric rivista al Var, ma a far clamore non è il penalty ma quanto successo sul dischetto. Lorenzo Lucca, infatti, si è impossessato del pallone per calciare, nonostante numerosi compagni, il rigorista Thauvin in testa, abbiano provato a convincerlo che non era lui il deputato a battere la massima punizione. Davanti agli occhi di un incredulo Runjaic, però, Lucca, non si è arreso e dopo una lunga discussione, durante la quale si è anche meritato un cartellino giallo per perdita di tempo, ha tirato e segnato. Un gol che però è rimasto senza festa. I suoi compagni di squadra di Lucca, infatti, si sono tenuti a debita distanza dal calciatore, rientrando subito a metà campo. Dopo pochi minuti dalla ripresa del gioco, l'allenatore bianconero Runjaic ha deciso di sostituire Lucca con Iker Bravo. Il tutto mentre Thauvin chiedeva di essere lui stesso tolto.

Dopo la vittoria contro il Lecce, Kosta Runjaic è soddisfatto del risultato, ma non nasconde il suo disappunto per il comportamento di Lucca sul rigore che ha deciso la partita. “Abbiamo una gerarchia chiara. Thauvin è il nostro rigorista e Lucca ha preso la decisione di calciare in autonomia – ha spiegato il tecnico dell'Udinese che ha subito sostituito l'attaccante dopo il gol -. Non mi è piaciuta la discussione, sono stati a discutere molto tempo, così io ho preso la mia decisione di toglierlo”. “Ha segnato un grande rigore e ci ha regalato una grande vittoria e siamo felici – ha aggiunto -. Ma ho dovuto prendere provvedimenti”. “Non è la prima volta che due giocatori in una squadra litigano per la battuta di un calcio piazzato. Parleremo di questo in settimana e non ci saranno ulteriori conseguenze – ha proseguito -. Non mi piace che non si rispettino le regole”.

Oggi la 26esima di A prosegue con Parma-Bologna e Venezia-Lazio alle 15, Torino-Milan alle 18 e Inter-Genoa alle 20:45.