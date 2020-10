Serie A: una magia di Pedro lancia la Roma. Sassuolo: poker e primo posto

Una magia di Pedro regala a Dan e Ryan Friedkin la gioia della prima vittoria. Padre e figlio, presidente e vicepresidente della Roma, hanno potuto finalmente esultare sugli spalti della Dacia Arena di Udine.

La prodezza del top player spagnolo, uno dei pochi calciatori ad aver vinto tutto a livello di club e di Nazionale, firma l’1-0 con cui i giallorossi piegano l’Udinese nell’anticipo serale della terza giornata di Serie A. Friulani generosi ma spreconi in attacco.

Idee, spunti e un gol di rara bellezza. L’ex Barcellona e Chelsea Pedrito si è regalato così la sua prima grande giornata in maglia romanista: una sassata a girare che ha lasciato di stucco il portiere argentino Musso.

Per la serie, quando un giocatore forte ti fa vincere la partita tirando fuori il coniglio dal cilindro. Soprattutto quando hai una punta centrale come Dzeko che continua a divorare gol da due passi. Evidentemente, il bosniaco deve ancora metabolizzare il mancato passaggio alla Juventus.

Mirante e Ibanez sul podio dei migliori in campo insieme a Pedro. Il 37enne portiere che ha tolto il posto all’involuto Pau Lopez è stato decisivo in più occasioni confermando che in questo inizio di stagione la porta avversaria rimane stregata per l’Udinese: 3 gare, nessuna rete e zero punti. Lasagna, Okaka e gli altri sbagliano molto sottoporta e anche stavolta non basta un buon De Paul. Tra i giocatori di Fonseca, sontuosa anche la prova del quasi 22enne difensore brasiliano Ibanez, grande personalità e sempre puntuale nelle chiusure.

Nell’altro anticipo, 4 gol del Sassuolo che in attesa delle altre partite si gode la vetta della classifica in solitudine con 7 punti. Dopo quello allo Spezia, i neroverdi rifilano un poker all’altra neopromossa Crotone. Il risultato finale è lo stesso del “Picco: 4-1. Apre Berardi, poi doppietta di Ciccio Caputo che a 33 anni continua a godersi una seconda giovinezza calcistica (3 reti in 3 partite per l’attaccante di Altamura), chiude Locatelli. Di Simy su rigore il momentaneo pareggio dei calabresi che restano a zero punti.