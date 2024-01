Serie A, vincono Sassuolo e Monza: ko Fiorentina e Frosinone. La Juve oggi a Salerno

Frenata Champions per la Fiorentina nella 19esima giornata di Serie A. La Viola perde 1-0 contro il Sassuolo e chiude l’andata al quarto posto in classifica regalando tre punti pesanti ai neroverdi in chiave salvezza. Al Mapei Stadium i padroni di casa sbloccano la gara con Pinamonti (9′) su assist di Pedersen. Nella ripresa succede di tutto, ma il risultato non cambia. Abisso annulla un gol per parte, Consigli para un rigore a Bonaventura (64′) e il forcing finale degli uomini di Italiano sbatte contro le parate del portiere neroverde.

I salentini passano al 31′ con l’incornata su angolo di Gendrey, ma la zampata al 68′ di Oristanio su punizione evita il ko alla formazione di Ranieri, che sale a 15 punti e stacca il Verona. Gli uomini di D’Aversa, invece, si portano a quota 21.

Esulta il Monza, che passa 3-2 a Frosinone. Al Benito Stirpre ad aprire i conti è Mota su assist di Valentín Carboni, che poi raddoppia al 45′ e propizia l’autorete di Soulé al 55′. Harroui riapre il match al 57′, l’esterno argentino scuola Juve accorcia le distanze su rigore al 76′ ma il punteggio non cambia più.

Tra qualche ora, in quel di Empoli, il Milan darà il via ad una settimana decisiva. Serve assestarsi e dare continuità per ritrovare i ‘fasti’ di inizio stagione. E serve sfatare il tabù trasferta: la squadra di Andreazzoli può essere la partner ideale. Le statistiche sembrano infatti giocare dalla parte della truppa di Pioli. Con un successo il Milan girerebbe con 39 punti: troppo poco per le aspettative iniziali ma il giusto per garantirsi comunque la qualificazione in Champions League. Squadre in campo alle 12.30.

Alle 15 spazio invece a Udinese – Lazio e Torino – Napoli. I biancocelesti vogliono dare continuità all’ottimo momento, in Friuli cercano la terza vittoria consecutiva, la seconda in trasferta dopo aver espugnato Empoli prima di Natale. Ma gli uomini di Cioffi hanno ritrovato la spinta dopo l’ultima giornata, con la prima vittoria casalinga contro il Bologna che ha permesso di concludere con un sorriso il 2023. E intendono fare bene. Maurizio Sarri rischia di chiudere il girone d’andata con dieci punti in meno rispetto al giro di boa dell’ultimo campionato.

Alle 18 una Juventus in piena emergenza prova a rispondere al successo dell’Inter col Verona per chiudere il girone d’andata a -2 dai nerazzurri campioni d’inverno. Le assenza dell’ultima ora di Chiesa e Cambiaso – che si aggiungono allo squalificato Locatelli e a quelle già note di Kean, Pogba, Fagioli e De Sciglio – rischiano di complicare la sfida in casa della Salernitana fanalino di coda.

Il posticipo dell’Olimpico tra Roma e Atalanta chiude il turno. Un solo punto separa le due squadre in classifica con i giallorossi che inseguono i nerazzurri. Entrambe cercano punti e continuità. Si scende in campo alle 20.45.