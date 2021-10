Short track, Coppa del Mondo: trionfano Confortola e Fontana

Sulla scia dei trionfi estivi, l’Italia dello sport si prende altre grandi soddisfazioni. In particolare nello short track. In campo maschile Yuri Confortola trionfa nei 1500 metri della seconda tappa di Coppa del mondo in corso a Nagoya, in Giappone. Il 35enne pattinatore di Tirano in provincia di Sondrio, portacolori dei carabinieri, ha messo a segno una prestazione superlativa.

Primo successo in carriera in Coppa del Mondo per l’azzurro. Yuri Confortola ha chiuso con il tempo di 2’22″547 precedendo il sudcoreano Hwang Daeheon, fermo a 2’31″900, e il cinese Sun Long (2’32″104 per lui). Ai piedi del podio il leader di Coppa, il russo Semen Elistratov: 2’32″130 il suo crono.

Un trionfo storico. Sì perchè era da Heerenveen nel 2007 (quando Nicola Rodigari vinse i 1000 metri), che l’Italia non centrava questa vittoria in campo maschile in Coppa del Mondo.

Un sabato nipponico super anche per Arianna Fontana. Doppia grande gioia per la 31enne atleta di Sondrio, portacolori delle Fiamme Gialle. E’ infatti arrivata seconda nei 1500 metri con il tempo di 2’25″313 alle spalle dell’olandese Suzanne Schulting (2’25″230), per poi trionfare nella sua specialità: i 500 metri. Precedute: la polacca Natalia Maliszewska (43.780) e la canadese Kim Boutin (43.990). Per la Fontana questo successo vale anche la leadership sulla distanza in Coppa.