Sorteggio Champions: ecco le avversarie di Inter, Napoli, Juve e Atalanta

Tornano le stelle, torna la Champions League. Dall’urna di Montecarlo è nata la Coppa Campioni edizione 2025-2026. E in particolare, per quanto riguarda le quattro squadre italiane in lizza, adesso conosciamo le 8 avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus.

Solito girone unico con mega-classifica determinata dai risultati nei vari incroci. Si parte il 16 settembre, ma per il calendario completo bisognerà aspettare sabato. Finale il 30 maggio a Budapest. Adesso attendiamo l’esito del sorteggio per Europa League e Conference League. Nella vecchia Coppa Uefa abbiamo Roma e Bologna, in Conference la Fiorentina.

Le principali avversarie delle nostre magnifiche quattro. I campioni d’Italia partenopei se la vedranno, tra le altre, con Chelsea e Manchester City. Per l’Inter sorteggio tosto dalle prime due fasce, con sfide di primo piano contro Liverpool, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Arsenal. Per la Juventus invece l’ostacolo principale è il Real Madrid, ma occhio anche a Borussia Dortmund e Benfica. Infine, l’Atalanta che se la vedrà con il Chelsea e i campioni d’Europa in carica del Paris Saint Germain.

Le rivali di Inter e Atalanta. I nerazzurri di Chivu sfideranno: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax , Kairat Almaty, Union SG. La Dea invece se la vedrà contro: Chelsea, Paris Saint Germain, Bruges, Eintracht, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao e Union SG (T).

Il sorteggio di Juventus e Napoli. La Vecchia Signora affronterà: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisbona, Bodo Glimt, Pafos e Monaco. Mentre ai partenopei campioni d’Italia sono state abbinate: Chelsea, Manchester City, Eintracht, Benfica, Sporting Lisbona, Psv Eindhoven, Qarabag e Copenaghen. Buona Champions a tutti.