Stage Italia a Coverciano: il ct azzurro Mancini richiama Balotelli

E' davvero singolare questa sosta di campionato per le Nazionali in un periodo come fine gennaio; il massimo campionato di calcio tornerà in campo nel primo week end di febbraio. Sosta singolare anche perché poche Selezioni saranno impegnate in gare ufficiali e amichevoli. Molte ne approfitteranno per fare degli stage di preparazione ai delicati play off validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. E' il caso dell'Italia che il 24 marzo sfiderà la Macedonia del Nord allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo, primo turno degli spareggi. L'eventuale finale per staccare il pass è invece in programma il 29 marzo.

Ecco la lista ufficiale dei giocatori convocati dal c.t. Roberto Mancini per lo stage. Il commissario tecnico ha infatti scelto i calciatori con cui lavorare per tre giorni a Coverciano: da mercoledi 26 a venerdi 28 gennaio. La grande e sorprendente novità è il ritorno di Mario Balotelli nel gruppo azzurro. Oltre all'attuale attaccante dei turchi dell'Adana Demirspor, spiccano i nomi di Frattesi, e degli “oriundi” Joao Pedro e Luiz Felipe. Ma sono tanti i nomi nuovi che il Mancio vuole osservare da vicino e testare.

Le prime parole di Balotelli dopo la nuova chiamata di Mancini. Balo ha detto: “Sto bene e sono di buon umore. A 31 anni la Nazionale dovrebbe essere la normalità, l'anormalità è non esserci. Mi auguro che l'Italia vada al Mondiale, se lo merita. Non so perché sia agli spareggi ma può succedere”. Un rapporto particolare con l'Italia per Balotelli. L'attaccante, infatti, dopo la prematura eliminazione degli azzurri dai Mondiali del 2014 non aveva più giocato in Nazionale per 4 anni. Fu proprio Mancini a richiamarlo e con l'attuale commissario tecnico disputò 2 amichevoli e un match di Nations League. Vedremo se l'esperienza in Turchia con Montella allenatore l'ha cambiato in meglio oppure no.

La lista completa dei convocati di Roberto Mancini

PORTIERI. Carnesecchi (Cremonese), Cragno (Cagliari), Meret (Napoli), Sirigu (Genoa)

DIFENSORI. Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Calabria (Milan), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus) , Scalvini (Atalanta), Toloi (Atalanta)

CENTROCAMPISTI. Barella (Inter), Cristante (Roma), Fagioli (Cremonese), Frattesi (Sassuolo), Locatelli (Juventus), Pessina (Atalanta), Ricci (Empoli), Sensi (Inter), Tonali (Milan).

ATTACCANTI. Balotelli (Adana Demirspor), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Raspadori (Sassuolo), Scamacca (Sassuolo), Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Roma)