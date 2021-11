Tennis, ATP Finals di Torino: applausi per Sinner ma Medvedev vince al tie-break del terzo set

Applausi a scena aperta al Pala Alpitour per Jannik Sinner che chiude la sua prima apparizione alle Atp Finals a testa altissima nonostante la sconfitta. L’altoatesino alle ATP Finals di Torino ha perso infatti il confronto con Medvedev per 2-1.

L’altoatesino subisce subito un break in apertura, senza mai riuscire a mettere in difficoltà Medvedev che domina 6-0 il primo parziale, lasciando il pubblico sbalordito. Quando Sinner tiene il servizio nel primo gioco del secondo set l’inerzia cambia: l’azzurro si prende anche il break nel quarto game ma viene subito raggiunto. Il parziale arriva al tie break, in cui l’italiano ottiene i due punti decisivi fino al 7-5 prima chiamando l’avversario a rete e poi con un dritto lungolinea. Sinner allunga anche nel terzo set e si porta fino al 4-2, salvo poi avere un passaggio a vuoto e venire di nuovo raggiunto. Emozioni nel tie break finale: Medvedev annulla due match point (il primo sul 6-5 servendo la seconda di servizio a 201 km/h) e conquista il punto del 10-8 finale con un rovescio lungolinea da manuale. Per Sinner arriva l’eliminazione dal torneo, ma anche tanta esperienza e il ritorno in top ten. Medvedev invece completa il percorso netto con tre vittorie in tre partite: in semi finale troverà il vincente della sfida tra Ruud e Rublev. L’altoatesino era comunque già sicuro di essere eliminato dal girone dopo la vittoria 6-2 6-4 di Zverev contro Hurkacz.



Successo in due set contro Hubert Hurkacz per Alexander Zverev, il quale affronterà Novak Djokovic nella semifinale delle Atp Finals 2021. Un risultato che ha reso pressoché inutile l’incontro tra Daniil Medvedev, già certo del primo posto nel gruppo rosso, e Jannik Sinner, già eliminato matematicamente dal girone. 6-2, 6-4 il risultato finale a favore del tedesco. Il servizio di Zverev fa la differenza in un primo set a senso unico, dove il numero 3 al mondo strappa abilmente due break a un avversario certamente molto condizionato da un problema alla caviglia. Il problema fisico non favorisce così il polacco, rinunciatario in avvio di match. Poi, però, nel secondo parziale Zverev fatica decisamente di più a tenere testa al suo contendente: la crescita al servizio di Hurkacz crea qualche difficoltà a Sascha. Tuttavia, alla fine, qualche errore di troppo del polacco nel nono game consente a Zverev di strappare un altro break e di servire per il match, regalandogli di fatto la vittoria. Come per Sinner, anche l’avventura di Hurkacz a Torino termina qua.