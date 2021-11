Previsioni meteo 19-21 novembre: sole in montagna, rischio nebbia in pianura

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione dall’Ocenao Atlantico si sposta verso il centro Europa dove raggiungerà i 1030 millibar. Un valore di pressione molto elevato che garantirà tempo stabile per qualche giorno anche sulla nostra provincia. Saranno però presenti dense foschie o nebbie nei bassi strati.

VENERDI’ 19 NOVEMBRE

Cielo sereno per l’intera giornata sulle prealpi dove splenderà il sole e il clima sarà gradevole. In pianura invece nel primo mattino e dopo il tramonto si presenteranno nebbie e foschie, più probabili sul medio e basso vicentino. Temperature in rialzo sui rilievi, stazionarie in pianura.

SABATO 20 NOVEMBRE

Bel tempo sull’alto vicentino, soprattutto sulle pedemontane e prealpi dove farà caldo per il periodo, punte di 10 gradi a 1500m. In pianura ancora dense foschie o nebbie a ridurre la visibilità. Temperature ben oltre la media del periodo. In pianura valori compresi tra 7 e 15°C

DOMENICA 21 NOVEMBRE

Ci saranno le solite nebbie e foschie di prima mattina sul medio-basso vicentino. Dopo una mattinata di sole sui rilievi, anche qui il cielo andrà a farsi via via più grigio dal pomeriggio. Primi segnali di un cambio di circolazione in arrivo. Temperature in lieve calo in montagna.