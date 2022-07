Tennis, Atp Umago: Sinner e Zeppieri ai quarti. Oggi derby Musetti – Cecchinato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Jannik Sinner torna e vince. Il giovane altoatesino, assente dalle competizioni dopo il quarto di finale perso a Wimbledon contro il serbo Novak Djokovic, vola ai quarti di finale dell’ATP 250 di Umago dopo aver battuto con un doppio 6-4, in un’ora e 56 minuti di gioco, lo spagnolo Jaume Munar.

Prosegue in terra croata la favola dell’altro 2001, Giulio Zeppieri, anche lui ai quarti del torneo grazie al successo contro il colombiano Daniel Galan. Per il romano si tratta della prima volta a livello Atp, con il secondo successo in carriera dopo la vittoria al primo turno contro Pedro Cachin. Per il 20enne arriva anche una buona notizia per il ranking: Zeppieri entra tra i primi 150 giocatori al mondo (149) e in caso di vittoria ai quarti si avvicinerebbe alla 130ª posizione.

Ora ci sarà una doppia sfida tra Italia e Spagna: Sinner se la vedrà con Carballes Baena, Zeppieri affronterà Zapata Miralles.

E oggi è in programma il derby tricolore tra Lorenzo Musetti e Marzo Cecchinato. Sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris è sfida tra il toscano fresco – vincitore dell’ATP di Amburgo – in cerca di conferme, e il siciliano a caccia dell’acuto dei tempi passati. L’unico precedente tra i due risale al Roland Garros del 2001, match di grande spettacolo in cui si impose Lorenzo per 3-2. In palio i quarti di finale. Il vincente sfiderà uno tra l’italiano Agamenone e l’argentino Baez.