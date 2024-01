Tennis, debutto vincente di Sinner agli Australian Open. Tutti i risultati degli italiani

Parte forte Jannik Sinner agli Australian Open: dopo poco più di due ore e mezza di gioco l’azzurro ha battuto l’olandese Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. Al secondo turno attende il vincente della sfida tra l’argentino Pedro Cachín e il qualificato olandese Jesper de Jong. Break dell’azzurro già nel game d’apertura, annulla due palle break nel gioco seguente e difende il vantaggio fino al 6-4 finale in 47′. Il secondo set è decisamente più equilibrato, mentre nel terzo set l’altoatesino vince quattro giochi di fila e archivia la pratica.

“E’ una vittoria che significa molto, è la prima della stagione e su un campo importante come la Rod Laver Arena – dice Sinner in conferenza stampa, aggiungendo – Quando ho finito la stagione sono andato subito a sciare un po’. È stato un bene per me non pensare al tennis. Fisicamente mi sento bene. Sono qui con una buona forma, anche se oggi ho fatto qualche scelta sbagliata, ma ci sta. Il primo incontro non è mai facile, devo cercare di servire meglio. Penso che oggi potrò essere felice, anche perché sono stato bene in campo. Adesso ho altri due giorni di allenamento per migliorare”. Poi alla domanda se in semifinale si aspetta di vedersela con Djokovic dice: “E’ solo domenica, il torneo è lungo. Sicuramente l’obiettivo è arrivare a giocare questi match. Per me è importante avere Darren Cahill nel team, dà tranquillità a tutto il team. Sta diventando sempre più italiano un po’ alla volta. Gli stiamo insegnando quale tipo di pasta è meglio da mangiare e quale no.”.