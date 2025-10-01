Tennis, Jannik Sinner trionfa all’Atp 500 di Pechino
Due anni dopo la vittoria su Daniil Medvedev, Jannik Sinner torna ad esultare nell’Atp 500 di Pechino, primo dei due grandi tornei cinesi. L’altoatesino, superati i problemi fisici dei giorni scorsi, ha la meglio su Learner Tien in una finale senza storia: doppio 6-2 e dominio netto dell’azzurro, che aggiunge un altro trofeo alla sua bacheca e sale a quota tre in stagione (Australian Open, Wimbledon, China Open).
La partita. Sinner piazza immediatamente un break e domina al servizio, iniziando a inanellare ace: supererà la doppia cifra, contro un inerme Tien. Dal 2-0 si arriva al 5-1, col doppio break dell’azzurro e una reazione pressoché nulla del rivale, molto intimorito e incapace di rispondere al dominio dell’ex numero uno: lo statunitense accorcia, ma crolla sul 6-2 dopo 34′ di gioco. Più combattuto il primo set, che vede Sinner andare subito in svantaggio e soffrire leggermente nei primi game: Tien regge fino al 2-2, poi quel quarto game perso a zero indirizza la sfida. Il talento americano perde il quinto gioco con due doppi falli e subisce il break di Jannik, che va in doppia cifra di ace e si porta sul 4-2 (ai vantaggi). Da qui in poi è una passeggiata per l’altoatesino, nonostante quei due match point annullati da Tien: doppio 6-2 in 1h12′ e vittoria del titolo. Sinner fa ancora sua la vittoria a Pechino, sale a 21 trofei in carriera e avrà una grande chance a Shanghai, dove difende il titolo: Alcaraz si è infatti chiamato fuori dal torneo. Non potrà però esserci il sorpasso nel ranking, con lo spagnolo che sarà sicuramente in vetta per qualche altra settimana: rivincendo il Masters 1000, Sinner arriverebbe a 390 punti di distacco, con la possibilità di prendersi (eventualmente) la vetta solo dopo il torneo di Vienna.
Carlos Alcaraz ha invece trionfato a Tokyo. I primi due della classe continuano a marcarsi, nella lotta per il primo posto del ranking.