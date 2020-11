Tennis, la favola di Sinner: il più giovane italiano di sempre a vincere un torneo Atp

a 19 anni, 2 mesi e 29 giorni diventa il più giovane italiano di sempre a conquistare un titolo Atp. A Sofia infatti l’altoatesino ha sconfitto in finale il canadese Vasek Pospisil in tre set (6-4/3-6/7-6), conquistando il primo titolo in carriera. Un successo strameritato per il 19enne nato a San Candido, comune della provincia autonoma di Bolzano. Una bella iniezione di fiducia per il nostro tennis che sta tornando ad alti livelli.

Il match in terra bulgara. L’azzurro ha sicuramente patito la pressione, ma allo stesso tempo ha gestito nel migliore dei modi una partita contro un avversario più esperto. Per Sinner un solo momento difficile che è coinciso con le fasi finali del secondo set e i primi punti del terzo e decisivo set. In questo modo, l’altoatesino ha strappato a Claudio Pistolesi un record che durava da oltre 30 anni; cioè da quando il 12 aprile 1987, il tennista romano vinse il titolo a Bari a 19 anni, 7 mesi e 18 giorni.

La gioia di Jannik al momento della premiazione. Sinner, comprensibilmente emozionato, ha dichiarato: “Ringrazio il mio team, che mi sta supportando in tutto e per tutto, dentro e fuori dal campo. Sono felice, ma la strada è ancora lunga. Sono veramente contento di essere qui con voi, di condividere con voi tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Ringrazio anche tutte le persone che hanno fatto sì che questo torneo si potesse giocare e grazie anche al pubblico, spero di tornare qui anche l’anno prossimo”.

L’omaggio all’avversario di turno. Poi, rivolgendosi a Vasek Pospisil, l’azzurro ha detto: “Vasek, spero che l’anno prossimo sia per te un grande anno e che tu possa star bene fisicamente. Magari ci sfideremo nuovamente in un match combattuto come quello di oggi”. Per l’Italia si tratta del 68° titolo Atp di sempre, il primo dal successo di Lorenzo Sonego ad Antalya nel giugno del 2019. Un trionfo che peraltro consente a Sinner di diventare il numero 37 del mondo: una scalata vertiginosa se si pensa che aveva chiuso il 2018 come numero 763 e il 2019 in 78° posizione. E’ nata una stella? Ancora presto per dirlo ma il giovane Sinner è sicuramente sulla buona strada.