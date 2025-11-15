Atp Finals, Sinner batte anche Shelton. Oggi semifinale con De Minaur

Le Atp Finals di Torino non regalano particolari sorprese perché – alla fine – ci sono sempre loro in corsa per il titolo: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La generazione che avanza, il nuovo che sembra ormai già “vecchio” per tutte quelle volte che i due si sono sfidati in finale. Ma anche se ora – oggi – non si sa se sarà così di nuovo, la prospettiva sembra essere questa. Pur sapendo di aver già passato il suo girone, Sinner ha sfidato e sconfitto Ben Shelton in due set. E oggi (sabato 15 novembre) affronterà in semifinale Alex De Minaur che, a sua volta, ha battuto a sorpresa Alexander Zverev. Nell’altra sfida di giornata Alcaraz affronterà Auger-Aliassime.

A Torino, dunque, proseguono le Atp Finals. E Jannik Sinner, già qualificato alle semifinali, ha affrontato e battuto in due set Ben Shelton all’Inalpi Arena, nell’ultimo match del girone round robin. Si trattava di una partita ininfluente ai fini del torneo in quanto l’americano era già matematicamente eliminato. Sinner prosegue la sua corsa da imbattuto vincendo con il punteggio di 6-3, 7-6, in un’ora e 34 minuti di gioco. In serata, nell’altra sfida del girone, il canadese Felix Auger-Aliassime ha vinto a sorpresa contro il tedesco Zverev: 6-4, 7-6 (4) il risultato finale, dopo due ore e 7 minuti di gioco. Il 25enne di Montreal affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Occhi puntati anche nel doppio, soprattutto in chiave azzurra. Andrea Vavassori e Simone Bolelli, pur perdendo al terzo set l’ultima partita contro i detentori del titolo, i tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz, hanno passato il turno come primi e oggi si giocheranno l’accesso alla finale. Sfideranno il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten che hanno sconfitto Arevalo e Pavic. L’altra semifinale vedrà i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski sfidare i connazionali Lloyd Glasspool e Julian Cash.