Tennis, Sinner batte Auger-Aliassime a Parigi e torna il numero uno
Jannik Sinner alla Défense Arena di Parigi conquista il Paris Masters 1000 per la prima volta in carriera grazie alla vittoria su Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Con questo risultato Jannik torna il numero uno del ranking Atp scavalcando Carlos Alcaraz in vetta alla classifica.
Una partita di sostanza e qualità per Jannik che nel primo set è stato in controllo, grazie al break iniziale, poi ha alzato il livello nel secondo set quando Auger-Aliassime è entrato definitivamente in partita. Sinner è stato risolutivo al tiebreak, indirizzato dal mini break nel quinto punto. Quello di Parigi è il 23° titolo in carriera per Jannik Sinner su 32 finali giocate, il quinto del 2025; ora l’azzurro chiuderà la stagione a Torino con le Atp Finals.
Sinner felice e soddisfatto: “Sono molto contento. È stata una finale intensa, sapevamo tutti e due cosa c’era in palio. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi, ho cercato di migliorarmi come giocatore. E’ stato un anno incredibile. Sono contento di essere tornato il numero uno, anche se non si sa per quanto. Ora a Torino vada come vada. Speriamo che Lorenzo Musetti riesca a partecipare. Sarà difficile, ma sarebbe bellissimo avere due italiani alle Finals. Siamo una squadra e ci spingiamo sempre al massimo quando non giochiamo contro”.
Sinner fa un’analisi del match contro Felix Auger-Aliassime: “E’ stata una partita molto difficile. Bisogna sempre cercare di utilizzare le chance disponibili e sono estremamente soddisfatto. Sono contento di come ho giocato il tie break, adesso vediamo cosa facciamo a Torino”. Dopo la premiazione, rivolgendosi all’avversario Sinner ha aggiunto: “Felix, so che avevi tanta pressione, hai fatto una bellissima settimana qui a Parigi. Spero che questo sforzo ti aiuti a giocare a Torino. Sei una delle persone più squisite del circuito. Se continuerai a giocare così, conquisterai tanti trofei e ti auguro il meglio per il resto della tua carriera”.
“Ringrazio il mio team perché continua a spingermi fino al limite. E’ stata una settimana incredibile – ha continuato Jannik -. Cerco continuamente di migliorare come giocatore nonostante il livello sia così alto. Sono contento di condividere queste emozioni con voi. Siamo arrivati a Parigi con alcuni dubbi, ma quest’anno volevo mettermi in gioco qui. Volevo recuperare. Ho avuto la fortuna di fare due gare veloci, poi da ieri mi sentivo molto meglio. Questo torneo significa molto – ha concluso Sinner -. Finire così la stagione è importante a prescindere da come andrà a Torino. Siamo contenti di come abbiamo reagito”.
Intanto dopo la sconfitta in finale al Masters 1000 di Parigi Auger-Aliassime ha annunciato che non giocherà l’Atp 250 di Metz. Tutto dunque nelle mani di Lorenzo Musetti, che potrebbe qualificarsi per Torino in caso di vittoria dell’Atp 250 di Atene.