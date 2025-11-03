Tennis, Sinner batte Auger-Aliassime a Parigi e torna il numero uno

Sinner felice e soddisfatto: “Sono molto contento. È stata una finale intensa, sapevamo tutti e due cosa c’era in palio. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi, ho cercato di migliorarmi come giocatore. E’ stato un anno incredibile. Sono contento di essere tornato il numero uno, anche se non si sa per quanto. Ora a Torino vada come vada. Speriamo che Lorenzo Musetti riesca a partecipare. Sarà difficile, ma sarebbe bellissimo avere due italiani alle Finals. Siamo una squadra e ci spingiamo sempre al massimo quando non giochiamo contro”.

Sinner fa un’analisi del match contro Felix Auger-Aliassime: “E’ stata una partita molto difficile. Bisogna sempre cercare di utilizzare le chance disponibili e sono estremamente soddisfatto. Sono contento di come ho giocato il tie break, adesso vediamo cosa facciamo a Torino”. Dopo la premiazione, rivolgendosi all’avversario Sinner ha aggiunto: “Felix, so che avevi tanta pressione, hai fatto una bellissima settimana qui a Parigi. Spero che questo sforzo ti aiuti a giocare a Torino. Sei una delle persone più squisite del circuito. Se continuerai a giocare così, conquisterai tanti trofei e ti auguro il meglio per il resto della tua carriera”.