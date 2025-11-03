Quindicenne disabile torturato e picchiato nel torinese. Aumenta la microcriminalità tra i minorenni

baby gang avrebbe attirato il ragazzo con un pretesto per poi aggredirlo e costringerlo a subire umiliazioni fisiche e psicologiche. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Moncalieri, che stanno ricostruendo i movimenti del gruppo e analizzando eventuali filmati di videosorveglianza. Gli investigatori stanno procedendo all'identificazione dei partecipanti, presumibilmente adolescenti o poco più che maggiorenni. Al momento, tra le ipotesi al vaglio figurano il sequestro di persona e le lesioni aggravate; non si escludono ulteriori contestazioni alla luce degli accertamenti in corso. Gli inquirenti lavorano anche per chiarire il movente e l'eventuale premeditazione. Istituzioni locali, associazioni e scuole esprimono vicinanza alla famiglia del ragazzino. In queste ore si moltiplicano proposte di incontri educativi su prevenzione del bullismo e gestione dei conflitti tra adolescenti. Si sta valutando un rafforzamento di sportelli di ascolto e percorsi di supporto psicologico rivolti a studenti e famiglie, con l'obiettivo di intercettare situazioni di fragilità prima che degenerino in violenza. aggressioni di gruppo ai danni di coetanei più vulnerabili e talvolta con la condivisione dei video sui social.

Secondo un’indagine de IlSole24Ore sono in crescita i delitti denunciati all’autorità giudiziaria dalle forze di Polizia soprattutto per quanto riguarda la microcriminalità di strada. I reati segnalati nel 2024 sono stati 2,38 milioni, l’1,7% in più rispetto al 2023, in aumento del 3,4% sul 2019. Dati che consolidano la risalita in corso post-pandemia, seppur molto lontani rispetto ai valori di dieci anni fa (-15% rispetto al 2014). Crescono, sottolinea il quotidiano, anche i minori denunciati con un +30% rispetto al periodo pre-Covid. Per ciò che infine riguarda furti, scippi e rapine, oltre sei arrestati su 10 sono stranieri. I crimini vengono commessi sempre più spesso da ragazzi minorenni: dal 2020 al 2024, dicono i dati del Viminale forniti a Il Sole 24 Ore, il numero degli under 18 denunciati, fermati e/o arrestati sono saliti di circa il 30% rispetto al pre Covid e si segnala un +16% rispetto al 2023.

Le città con maggiore microcriminalità sono Milano, Roma e Firenze dove si concentra il 23,5% dei reati rilevati. A Milano e Roma, in particolare, uno su cinque. A seguire, Bologna, Torino, Venezia e Genova. Si distinguono per minore incidenza province medio-piccole come Oristano, Potenza, Benevento, Enna, Sondrio, Treviso e Pordenone.

: i ragazzi lo avrebbero rasato a forza, bruciato con una sigaretta sulla caviglia e infine gettato nel fiume. Malgrado lo shock e le ferite l’adolescente vittima delle angherie è riuscito a tornare a riva e a chiedere aiuto. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri, dove è stato medicato e trattenuto per accertamenti.