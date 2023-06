Tennis, Sonego sconfitto a Stoccarda. Finisce al secondo turno l’avventura del torinese

Si conclude dopo appena due turni l'avventura di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Stoccarda. Il tennista torinese è stato battuto in due set (7-6, 6-3) dall'australiano Cristopher O'Connell, n°74 del ranking mondiale.

Due ore di gioco. Arrivare all'incontro del secondo turno dopo aver battuto il campione uscente Matteo Berrettini non è bastato per Lorenzo Sonego, battuto in due set all'ATP 250 di Stoccarda dall'australiano Cristopher O'Connell. 7-6, 6-3 i parziali in poco meno di due ore di gioco. Sonego, che sull’erba ha vinto un titolo, ad Antalya 2019, e giocato un’altra finale ad Eastbourne 2021, ha pagato caro le occasioni non sfruttate nel 1° set, con cinque palle break mancate. Ha poi perso di misura il tie-break, per poi cedere la battuta nell'ottavo game del secondo set.

Il quadro dei quarti. Con la sconfitta di Sonego si comincia a delineare il quadro dei quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. O'Connell – giustiziere di Lorenzo – accede dunque al prossimo turno. Nel pomeriggio Musetti sfida il francese Barrere.

