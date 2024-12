Hollywood, la maggioranza: “L’etnia non c’entra, collaborazione con le forze dell’ordine è essenziale”

Non si sono fatte attendere le reazioni della politica locale alla vicenda che la scorsa settimana ha acceso i riflettori sulla discoteca Hollywood di Schio, bersaglio delle intemperanze e di alcuni furti durante una festa studentesca. Episodi delinquenziali che sarebbero stati attribuiti – secondo varie testimonianze – a giovani di seconda generazione, già protagonisti di eccessi anche in altre feste della zona.

Circostanza che propone diverse letture, con la maggioranza che per bocca della stessa sindaca Cristina Marigo e del referente all’equità generazionale, Alessandro Maculan, articola una riflessione allargata oltre il fatto specifico: “In merito ai fatti accaduti nei giorni scorsi presso un locale pubblico cittadino, riteniamo fondamentale che ci si concentri sulle azioni commesse e non sull’etnia o sull’origine degli individui coinvolti. Ridurre la questione a questi aspetti è una semplificazione che serve più a scaricare colpe che a indagare le cause, risultando comoda soprattutto per chi tenta di strumentalizzare politicamente simili vicende. Le azioni di bullismo, furto e aggressione devono essere condannate sempre con fermezza, senza alcuna giustificazione, e la legge deve essere uguale per tutti, senza alcuna distinzione. Per quanto riguarda il contrasto rafforzare la sorveglianza sul territorio è essenziale, come è fondamentale dotare la nostra città di ulteriori strumenti di sicurezza, maggiori uomini e mezzi delle forze statali come già proposto in passato da più voci e in parte realizzato mediante il potenziamento dell’organico in capo alla compagnia dei Carabinieri. Continuiamo a ritenerlo urgente in un contesto che rappresenta la nona realtà del Veneto per popolazione e importanza, sociale ed economica. Solo così sarà possibile alleggerire il carico sulla Polizia Locale, che oggi si espone a rischi e compiti straordinari che vanno oltre le proprie mansioni, e a cui va sempre il nostro ringraziamento incondizionato”.

Parole che parlano di prevenzione, ma che puntano a sgombrare il campo a dubbi sulla certezza delle pena e ad un sistema, quello giudiziario, che secondo la maggioranza presenza falle importanti poi causa di problemi sempre più invasivi e di difficile gestione: “Per quanto riguarda la prevenzione – spiegano ancora Marigo e Maculan a nome di tutta la compagine civica – è necessario intervenire alla radice del disagio sociale, soprattutto nei gruppi giovanili e promuovere politiche di prevenzione già dai primi anni di scuola, in collaborazione con gli educatori ma che vedano il ruolo delle famiglie come centrale, oggi troppo assenti e deleganti alla collettività la loro prima responsabilità: educare.

La mancanza di un sistema di responsabilità diffusa e, soprattutto, l’assenza di conseguenze adeguate alimentano il senso di degrado e di impunità, trasformando casi che potrebbero essere recuperabili in situazioni croniche. Tra i cittadini emerge un senso di rassegnazione che spinge a girarsi dall’altra parte e a non denunciare ciò a cui si assiste.

Chi sbaglia deve pagare, e questo “pagamento” deve tradursi in azioni che puntino al recupero dell’individuo nell’interesse collettivo, quando possibile, o alla privazione della libertà personale, vera e non scontabile, quando la gravità o la reiterazione dei reati lo richiedano. Lo ribadiamo – chiosano duri dalla maggioranza – è sempre sbagliato attribuire un colore specifico ai reati, ma non possiamo fingere di non vedere l’ipocrisia del nostro sistema educativo, rieducativo e carcerario, le cui difettosità sono tutte italianissime e a cui nessuno, qualsiasi sia il colore politico di chi governa il paese, da troppo tempo, sembra voler porre rimedio.”